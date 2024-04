Poutine : les attaques terroristes «impliquent également les services de renseignement de certains pays»

Ce 24 avril s'ouvre la XIIe réunion internationale des hauts représentants chargés des questions de sécurité à Saint-Pétersbourg. Le président russe Vladimir Poutine s'est adressé aux participants, dénonçant des attaques terroristes visant à «déstabiliser les États souverains, alimentant les discordes interethniques et interreligieuses»

«Le terrorisme international reste indéniablement l’une des menaces les plus graves du XXIe siècle», a déclaré depuis le Kremlin Vladimir Poutine ce 24 avril, pour l'ouverture de l'Expoforum sur la sécurité de Saint-Pétersbourg.

«Les objectifs derrière les attaques terroristes perpétrées dans diverses régions ne sont pas uniquement motivés par des groupes radicaux, mais impliquent également les services de renseignement de certains pays», a ensuite accusé le dirigeant russe, reprenant les propos qu'il avait tenus à la suite de l’attentat de Moscou.

Des tactiques «de plus en plus complexes et barbares»

«Leur objectif est de saper les fondements constitutionnels et de déstabiliser les États souverains, en alimentant les discordes interethniques et interreligieuses», a-t-il poursuivi, estimant que «les tactiques employées par ces criminels deviennent de plus en plus complexes et barbares».

«L'attaque terroriste sanglante survenue dans la région de Moscou l'a démontré», a enfin conclu Poutine. «Les services de renseignement et les forces de l’ordre russes enquêtent et scrutent chaque détail de cet acte ignoble, identifiant toutes les parties impliquées, y compris les instigateurs» a-t-il indiqué, avant de prévenir qu’ «aucun d’entre eux ne devrait échapper à une juste punition».

Le 22 mars, des hommes armés ont ouvert le feu dans la salle de concert du Crocus City Hall, à Krasnogorsk, en banlieue de Moscou. En tout, 145 personnes sont mortes et 551 autres ont été blessées.

Le groupe État islamique au Khorassan (EI-K) a revendiqué cet attentat, mais dès le 26 mars, Vladimir Poutine avait déclaré, tout en dénonçant les «islamistes radicaux», s'intéresser aux «commanditaires». Les enquêteurs ont fait savoir que les assaillants avaient été arrêtés alors qu'ils fuyaient vers l'Ukraine.

Onze suspects ont depuis été arrêtés dans l'affaire de l'attentat de Moscou, dont quatre citoyens du Tadjikistan qui, selon la commission d'enquête, sont les auteurs directs de l'attaque terroriste. En outre, le 1er avril, quatre étrangers ont été arrêtés au Daghestan pour avoir participé au financement des criminels qui ont attaqué la salle du Crocus City Hall et leur avoir fourni des armes. Le 4 avril, trois autres ressortissants d'Asie centrale soupçonnés d'être impliqués dans l’attentat ont été arrêtés à Moscou, Ekaterinbourg et Omsk.

Le 28 mars dernier, le Comité d'enquête russe avait indiqué que les auteurs de l'attaque avaient reçu de l'argent venu d'Ukraine et le 5 avril des photos pro-ukrainiennes avaient été découvertes sur les téléphones des terroristes. Kiev, de son côté, nie toute implication.