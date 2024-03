L’armée russe annonce avoir contrecarré une tentative d’intrusion ukrainienne dans les régions de Koursk et Belgorod

Les autorités locales et l’armée russe ont signalé une importante tentative de percée ukrainienne dans les régions frontalières de Koursk et Belgorod. La défense russe indique avoir repoussé l'attaque par des frappes de missiles et d'artillerie.

«Depuis le matin, le village de Tetkino, dans le district de Glouchkovski, a été bombardé. Il y a eu une tentative de percée d'un groupe de sabotage et de reconnaissance, il y a eu une fusillade, mais il n'y a pas eu de percée», a déclaré le gouverneur de la région de Koursk, Roman Starovoït, ce 12 mars.

Le district de Glouchkovski est l'un des six districts frontaliers de la région de Koursk. Il est régulièrement soumis aux bombardements ukrainiens.

«Ce matin, des unités des forces armées de la Fédération de Russie, ainsi que des unités du service frontalier du FSB de Russie, ont contrecarré une tentative du régime de Kiev de pénétrer dans le territoire frontalier de la Fédération de Russie dans les régions de Belgorod et Koursk», a indiqué le ministère russe de la Défense.

L'aviation russe intervient

L'attaque ukrainienne a commencé vers 3h du matin, selon la même source, «après d'intenses bombardements de cibles civiles». «Des formations terroristes ukrainiennes, avec le soutien de chars et de véhicules blindés de combat, ont tenté d'envahir simultanément le territoire de la Fédération de Russie dans trois directions dans les zones d'Odnorobovka, Nekhoteïevka et Spodariouchino, de la région de Belgorod», a ajoute l’armée russe, précisant les avoir «repoussées» par les des frappes de l’aviation, de missiles et d’artillerie.

Le FSB a quant a lui annoncé la neutralisation de 100 combattants, de six chars, de canons Caesar de fabrication française et de 20 véhicules blindés.

Plus tôt dans la matinée, l’armée russe avait rapporté une attaque massive de drones contre des cibles sur le territoire russe. Selon le ministère de la Défense, les systèmes de défense aérienne en service ont intercepté et détruit 25 drones aériens : 11 au-dessus de la région de Koursk, sept au-dessus de la région de Belgorod, deux au-dessus des régions de Moscou et d'Orel et un dans les régions de Léningrad, de Briansk et de Toula.