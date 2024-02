Forum sur les technologies du futur : Poutine appelle à «changer les principes du système de santé»

Vladimir Poutine s'est exprimé lors du Forum sur les technologies du futur, ce 14 février à Moscou. Ce forum a pour objectif de présenter des solutions et des technologies scientifiques avancées. Le dirigeant russe à appelé à une modification «sérieuse» des approches des systèmes de santé.

«Dans les années à venir, nous devrons sérieusement changer les principes et les approches du système de santé», a déclaré le président russe Vladimir Poutine, ce 14 février, lors du Forum sur les technologies du futur, dont l’édition 2024 est dédiée aux questions médicales.

Augmenter l'espérance de vie

«Nous devons configurer l'ensemble du système, depuis les soins primaires jusqu'aux cliniques et institutions de pointe pour préserver la santé des citoyens», a poursuivi Vladimir Poutine, avant d’ajouter : «La personne et sa santé doivent être au centre de tout le système de santé.»

Le chef de l’État vise à améliorer la qualité et l'espérance de vie des personnes en Russie.

Vladimir Poutine a appelé le pays à devenir un leader mondial de la médecine. Il a souligné que plus de la moitié des maladies oncologiques en Russie étaient détectées au stade initial, lorsque le pronostic thérapeutique est le plus favorable possible, tandis que le nombre de chimiothérapies avait augmenté de 60% et celui de radiothérapies de plus de 25% en une décennie.

«Nous sommes sur le point de créer ce qu'on appelle des vaccins contre le cancer et une nouvelle génération de médicaments immunomodulateurs. Et j'espère qu'ils seront bientôt utilisés efficacement comme méthodes de thérapie individuelle», a-t-il observé.

Les salaires des médecins et soignants des petites villes revalorisés

Vladimir Poutine a proposé dans l’immédiat d'augmenter le montant des indemnités versées aux médecins des petites villes et villages à partir du 1er mars, à hauteur de 50 000 roubles pour les médecins (500 euros) et 30 000 roubles pour les soignants (300 euros).

Le président russe a enfin a fait valoir la modernisation des cliniques et hôpitaux de district à travers le pays ces dernières années, et l’ouverture de cliniques ambulatoires dans les zones rurales. Il s’est également engagé à développer les modes aériens, impliquant la construction d’héliports.