Russie : le Forum sur les technologies du futur s'est ouvert à Moscou

Le deuxième Forum sur les technologies du futur a ouvert ses portes, ce 13 février, au Centre mondial du commerce de Moscou pour une durée de deux jours. Le thème central cette année concerne les questions médicales. Le Président russe Vladimir Poutine appelle améliorer le traitement des maladies dangereuses afin d'accroître l'espérance de vie.

Russie : ouverture à Moscou du Forum sur les technologies du futur

«Les progrès scientifiques rapides ouvrent d’énormes perspectives dans des domaines tels que la biomédecine, la génétique, la génomique et les neurotechnologies, ainsi que les technologies de l’intelligence artificielle», a estimé Vladimir Poutine dans un message adressé aux participants du Forum sur les technologies du futur, qui s'est ouvert à Moscou ce 13 février. Une édition 2024 qui a pour thème les questions médicales.

«Les réalisations uniques des chercheurs et des cliniciens devraient être intégrées le plus tôt possible dans le travail et la pratique de la médecine», a poursuivi le président russe, soulignant l'importance d'une «base technologique avancée de soins» dans le pays.

Le développement des biotechnologies, se fondant sur l'application de connaissances biologiques à la pratique clinique et neurotechnologiques dans les soins de santé, doit être évoqué, a indiqué Anton Kobyakov, secrétaire exécutif du forum. À cela s'ajoute la médecine régénérative, moyen de restaurer la santé perdue.

Accroître l'espérance de vie des personnes

Dans le viseur du président russe, l'amélioration de la prévention, du diagnostic et du traitement des maladies dangereuses et, par conséquent, «la qualité et l'espérance de vie des personnes».

«Une tâche aussi complexe et à grande échelle nécessite la consolidation des efforts de l'État, des organisations médicales, scientifiques et des entreprises technologiques», a encore déclaré Vladimir Poutine, ajoutant être ouvert à des partenariats avec l'étranger.

Ce rendez-vous, organisé par la Fondation Roskongress, est soutenu par les ministères russes de la Santé, de l'Éducation et des Sciences, mais aussi par l'Agence fédérale médicale et biologique, Rospotrebnadzor (l'agence de protection des consommateurs) et l'Académie des sciences de Russie.

Signe des efforts prospectifs de la Russie dans le domaine, ce Forum des technologies du futur se tient dans le cadre de la Décennie de la science et de la technologie en Russie, annoncée à partir de 2022 et devant se prolonger jusqu'en 2032.