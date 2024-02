Sotchi se prépare à accueillir les 20 000 participants du Festival mondial de la jeunesse qui se tiendra du 1er au 7 mars au parc des expositions Sirius. Un événement exceptionnel qui mobilisera 5 000 bénévoles pour permettre à des jeunes de Russie et du monde entier de poser les jalons des coopérations de demain.

Le 1er mars, dans un peu moins d'un mois, débutera le Festival mondial de la jeunesse, qui rassemblera le temps d'une semaine 20 000 jeunes, dont 10 000 Russes, dans la ville de Sotchi (sud de la Russie), qui avait accueilli en 2014 les Jeux olympiques d'hiver.

Lancée par le président Poutine en avril 2023, cette manifestation de grande ampleur a vocation à favoriser l'instauration de liens entre la jeunesse de Russie et du monde entier. Le comité d'organisation a sélectionné des étudiants et jeunes actifs, de 18 à 35 ans, impliqués dans les sphères «des affaires, des médias, de la coopération internationale, de la culture, de la science, de l'éducation, du sport, des actions caritatives et de divers domaines de la vie civile», selon un communiqué.

«En tant qu'hôte du festival, nous ferons tout pour que nos invités se sentent à l'aise et en sécurité à Sirius», a assuré le directeur du parc des expositions Sirius, Dmitri Plichkine, toujours selon la même source. «Nous avons effectué de grands aménagements dans le parc d'expositions et créé de nouvelles zones de loisirs», a ajouté le responsable.

© Service de presse du festival Travaux en prévision du Festival de la jeunesse.

La ville de Sotchi arbore les couleurs du Festival

L'arrivée prochaine de l'événement est déjà visible sur les bâtiments qui, après les symboles olympiques de 2014, arborent désormais les couleurs du Festival, soit rose-vert-jaune. Parmi les récentes constructions prévues pour l'occasion, on compte une nouvelle allée piétonne à proximité du centre de formation, un belvédère sur la rive de la rivière Mzymba et la modernisation des éclairages.

«De nombreux circuits ont été créés pour les touristes», a indiqué le maire de Sotchi Alexeï Kopaïgorodski. Un agenda comptant de «nombreux événements culturels et sportifs divertira pendant toute la durée de la manifestation tant les festivaliers que les habitants de la ville», a-t-il ajouté.

© Service de presse du festival Parc des expositions Sirius où se déroulera le Festival de la jeunesse.

© Service de presse du festival Derniers travaux en préparation du Festival de la jeunesse.

© Service de presse du festival Front de mer à Sotchi.

Un soin tout particulier a été apporté aux équipements hôteliers du parc des expositions Sirius pour «garantir aux participants de hauts standards d'accueil et de confort ». Nouvelles cantines, points de vente de cartes SIM, bureaux de change, hygiène accrue : l'arrivée des étrangers a été préparée.

Fin de la formation des bénévoles

Le 6 février s'achèvera la formation des 5 000 bénévoles qui encadreront le festival, sélectionnés parmi 50 000 candidats. En charge de la restauration, de la logistique, du suivi des ateliers et conférences, des premiers secours, des cérémonies d'ouverture et de clôture, ils viendront de toute la Russie, 250 d'entre eux arrivant des quatre régions du Donbass et de Novorossia nouvellement rattachées par le référendum de 2022.