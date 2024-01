DIALOGUE MONDIAL : LES PARTICIPANTS AU FESTIVAL MONDIAL DE LA JEUNESSE 2024 DISCUTERONT DE LEUR VISION DE L'AVENIR COMMUN

Dans le cadre du Festival mondial de la jeunesse, des experts russes et étrangers discuteront des nouvelles opportunités et des défis auxquels sont confrontés les pays membres des BRICS en cette époque de développement global. Le Comité national de recherche sur les BRICS est devenu partenaire de l’événement.

Les participants au Festival 2024 pourront en apprendre davantage sur les modalités possibles de coopération entre l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, le Brésil, la Chine, l’Inde, l’Iran, la Russie, l’Égypte, les Émirats arabes unis, l’Éthiopie et d’autres pays intéressés par un partenariat avec les BRICS. Les experts aborderont les perspectives de la mondialisation et du processus inverse – la démondialisation – ainsi que la manière dont les jeunes peuvent contribuer à la mise en place d’un ordre mondial fondé sur le respect et le soutien mutuels.

« Les discussions et les débats sur les BRICS dans le cadre du Festival mondial de la jeunesse sont pertinents parce que la Russie préside cette année le groupe élargi des BRICS. La participation à nos rencontres permettra aux jeunes de comprendre comment les pays de cette organisation font face aux défis mondiaux, comment ils coopèrent dans des domaines différents et comment ils prévoient de renforcer cette coopération. Les entretiens en face à face avec des experts des pays membres des BRICS permettront aux jeunes d’en savoir plus sur les nouveaux défis et les perspectives de coopération dans le monde moderne », a déclaré Gueorgui Toloraïa, vice-président du Comité national de recherche sur les BRICS.

Il a souligné que ces rencontres seront utiles aux jeunes qui souhaitent partager leurs expériences et leurs idées avec des représentants de différentes cultures. Selon lui, les discussions et les débats contribueront à inciter la jeune génération à participer activement aux processus mondiaux et à la coopération internationale.

Des représentants du Comité national de recherche sur les BRICS, du Consortium eurasiatique d’information et d’analyse, ainsi que des responsables de centres de recherche venant du Brésil, de la Chine, de l’Inde et de l’Afrique du Sud participeront au Festival en tant qu’experts.

Le Festival mondial de la jeunesse aura lieu en mars 2024, comme prévu par le décret du président russe Vladimir Poutine, afin de promouvoir la coopération entre les jeunes dans le monde. Lors de la première réunion du Сomité d’organisation présidée par Sergueï Kirienko, directeur adjoint de l’Administration présidentielle de la Fédération de Russie, il a été décidé d’organiser le Festival sur le territoire fédéral de Sirius.

Le Festival mondial de la jeunesse 2024 réunira 20 000 jeunes responsables dans les domaines de l’éducation, de la science, de la coopération internationale, de la culture, du bénévolat et de l’action caritative, du sport, des affaires, des médias, entre autres, dont 10 000 participants étrangers. Pour la première fois dans l’histoire du Festival, des adolescents de 14 à 17 ans auront la possibilité de participer à l’événement : 500 venant de Russie et 500 de l’étranger.

Le Festival mondial de la jeunesse 2024 est organisé par l’Agence fédérale pour la jeunesse (Rosmolodioj) et géré par la Direction du Festival mondial de la jeunesse.

