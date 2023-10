Vladimir Poutine s'entretient avec Viktor Orban et salue les liens avec la Hongrie en dépit des circonstances

Le président russe a rencontré ce 17 octobre le Premier ministre hongrois Viktor Orban lors de sa visite officielle à Pékin. Les deux dirigeants ont souhaité développer la coopération entre leurs deux pays, reconnaissant l'importance d'un échange malgré des désaccords.

«Nous savons que nos positions ne concordent pas toujours, mais au moins nous avons la possibilité d'échanger, ce qui est très important»: le président russe Vladimir Poutine a exprimé ce 17 octobre sa satisfaction d'avoir la Hongrie comme interlocuteur en Europe, lors d'une rencontre en Chine avec le Premier ministre hongrois Victor Orban, qui s'efforce de maintenir ses liens avec Moscou en dépit du conflit en Ukraine.

«C'est satisfaisant de voir qu'avec certains pays d'Europe nous maintenons des contacts, et l'un de ces pays est la Hongrie», s'est réjoui Vladimir Poutine. «Les relations se développent sur la base des intérêts mutuels», a-t-il poursuivi, admettant que le volume des échanges avait baissé de 35% en 2023, mais planifiant d'y remédier.

«L'objectif de la Hongrie est toujours de coopérer»

«J'ai calculé : à partir de l'année 2009, nous nous rencontrons pour la treizième fois», a répondu Orban. «Nous avons eu des rencontres difficiles», a-t-il déclaré. Avant d'ajouter : «La Hongrie n'a pas voulu faire face à la Russie. L'objectif de la Hongrie est toujours de coopérer, c'est ce que nous avons fait.»

«A cause de l'opération militaire spéciale et des sanctions, nos relations se sont détériorées», a-t-il regretté. Avant de conclure : «Nous sommes intéressés de garder notre coopération sur les plans politique et économique, et je voudrais vous remercier pour Rosatom qui reste un partenaire fiable, et Gazprom pour avoir rempli ses engagements.»

La Hongrie a adopté une position plus tempérée au sein de l'Union européenne depuis février 2022, et les relations entre Budapest et Kiev restent tendues. Bien que membre de l'OTAN et ayant approuvé les sanctions à l'encontre de Moscou, elle refuse de fournir toute contribution militaire et maintient des liens avec la Russie, qui continue de lui fournir du gaz.