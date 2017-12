«Osez questionner» : RT France s'apprête à prendre l'antenne

Accueillie avec méfiance et curiosité, la chaîne RT France va bientôt commencer à émettre. Avec pour ambition d'apporter à la France et au monde francophone des perspectives différentes, accessibles à tous.

Les locaux flambant neufs de Boulogne-Billancourt sont prêts et la chaîne tourne déjà à blanc. Reste à prendre l'antenne, pour le média russe à la «réputation sulfureuse», d'après le journal Le Monde. De premières images des nouveaux studios et des locaux avaient déjà été diffusées à la mi-novembre sur les réseaux sociaux par Margarita Simonian, rédactrice en chef monde de RT.

Вихри враждебные веют над нами, что не помешало нам построить новый телеканал - теперь на французском. Вот я в одной из наших крутейших студий в Париже. pic.twitter.com/taDOt07LVX — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 15 novembre 2017

L'économiste Jacques Sapir animera ainsi chaque semaine un débat, Le Lab éco, face au journaliste Jean-Marc Sylvestre, ancien de TF1, LCI et iTélé, et qui travaille actuellement pour le site Atlantico et BFM Business. Parmi les figures qui porteront la chaîne, on compte également la journaliste Stéphanie de Muru, ex-présentatrice de BFMTV.

L'arrivée de la chaîne dans le paysage audiovisuel français n'a en effet pas laissé les médias historiques indifférents, alors que la France, mais aussi plus largement les francophones cherchent des voix alternatives, accessibles à tous. RT France se donne pour mission de couvrir tout à la fois les actualités locales, régionales, nationales et internationales, avec pour mot d'ordre : «Osez questionner».