Les photos des futurs studios de RT France ont fuité sur les réseaux sociaux

Alors que RT France doit prendre l'antenne avant la fin de l'année 2017, les travaux de construction des plateaux et d'aménagement des bureaux touchent à leur fin. La rédactrice en chef monde Margarita Simonian a partagé quelques photos sur Twitter.

Alors que les ouvriers et techniciens mettent la dernière main, la rédactrice en chef monde de RT Margarita Simonian était de passage à Paris, et en a profité pour visiter les nouveaux plateaux de la chaîne RT France.

«Malgré les vents contraires, nous avons construit une nouvelle chaîne télé, maintenant en français. Me voilà dans l'un des studios les plus cools [de RT], à Paris», s'est félicitée Margarita Simonian.

Вихри враждебные веют над нами, что не помешало нам построить новый телеканал - теперь на французском. Вот я в одной из наших крутейших студий в Париже. pic.twitter.com/taDOt07LVX — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 15 novembre 2017

Sur Twitter, la dirigeante de RT a dévoilé les premières images en exclusivité des studios et des bureaux, flambant neufs.

Вот так выглядят студии и аппаратные нашего нового канала РТ Франция. А это его главред - Ксения Федорова. Похудела на нервной почве так, что заберут ее от нас в модели, чувствую. pic.twitter.com/Tmpohj0IrL — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 15 novembre 2017

Sur une des photos, on aperçoit la présidente et directrice de l'information Xenia Fedorova. «Xenia a tellement maigri à cause du stress qu'on pourrait nous la voler pour faire du mannequinat», a plaisanté Margarita Simonian. «Pour le moment, je reste sur les podiums de l'info», a rétorqué l'intéressée.

Pour le moment je reste sur le catwalk de l'info :) https://t.co/BqVfEiApB9 — Xenia Fedorova (@xfedorova) 15 novembre 2017

La première chaîne d'information internationale RT, en langue anglaise, a été lancée en décembre 2005. Aujourd'hui, le groupe RT est devenu un réseau mondial composé de huit chaînes d'information, de plateformes digitales en six langues, ainsi que de l'agence de presse vidéo Ruptly. Alors que la France, l'Europe et le monde francophone sont confrontés à des défis sans précédent, RT France veut proposer une perspective différente. Le lancement du canal télévision de RT France est prévu d'ici à la fin de l'année 2017.