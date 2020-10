Covid-19 : le monde des salles de sport manifeste contre les fermetures à Paris

🔴Hicham Ghadfa, gérant de #sallesdesport: « Aujourd’hui on a des protocoles très clairs et très précis et on est prêt à faire des efforts. Mais on ne peut pas fermer nos salles de #sport sinon on va droit dans le mur ! ».#touchepasamasalle#Paris#sportspic.twitter.com/OmqcLBIGIV