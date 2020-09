Des patrons de bars mobilisés à Paris contre la fermeture imposée à 22 heures (IMAGES)

Des patrons et personnels de bars en colère se sont réunis, fumigènes à la main, à Paris contre l'obligation de fermeture à 22h prise dans le cadre de la lutte contre l’épidémie.

Alors que la fermeture anticipée des bars à 22h pour ralentir la propagation du virus est entrée en vigueur à Paris, des patrons et personnels de bars se sont mobilisés, fumigènes à la main, pour dénoncer la décision du ministre de la santé Olivier Véran. «Rendez-nous nos libertés», a-t-on pu lire sur la devanture d'un établissement.

🔴Action des patrons de #bars pour contester la fermeture de leurs établissements à 22h. L'obligation de fermeture pour les bars à #Paris entre en vigueur ce lundi 28 septembre, pour tenter de ralentir l'épidémie de #COVID19. pic.twitter.com/Vhucrc5Xqw — Charles Baudry (@CharlesBaudry) September 28, 2020

Ces fermetures anticipées, synonymes de pertes sèches pour ces établissements, sont fortement contestées dans le secteur, déjà très durement touché par la crise du Covid-19.

🔴« MARSEILLE ON EST ENSEMBLE ! ». Les patrons de bars ont une pensée pour la ville de #Marseille qui a fermé ses #restaurants et bars pour 2 semaines. #Paris#bars#COVID19pic.twitter.com/xcO9tCwAlH — Charles Baudry (@CharlesBaudry) September 28, 2020

«Marseille on est ensemble !», a scandé un manifestant pour afficher sa solidarité avec les restaurateurs et patrons de bars marseillais, contraints à la fermeture totale, a rapporté le reporter de RT France sur place.

«On nous tape dessus depuis un mois et depuis un mois on ne peut plus travailler», a déclaré pour sa part Tael, gérant de bar, auprès de RT France qui a demandé de «vraies décisions avec des vraies solutions» aux autorités.

Des patrons de salles de sport mobilisés

Plusieurs patrons et adhérents de salles de sport se sont par ailleurs réunis le 28 septembre plus tôt dans la journée devant le ministère des Sports pour contester la fermeture totale de leurs établissements.

🔴Plusieurs patrons de salles de sport se sont réunis ce matin devant le Ministère des #Sports contre les annonces d’Olivier #Véran sur la fermeture des salles dans les zones d’alerte renforcée. Une mesure qui commence ce lundi.#Paris#sallesdesport#COVID19pic.twitter.com/2aGQOy6YmV — Charles Baudry (@CharlesBaudry) September 28, 2020

«[Les salles de sport] sont des lieux où on maintient toute cette population en forme et du coup on nous ferme. Donc il y a une incompréhension totale» a dénoncé Loïc Pora, patron de salle de sport interrogé par RT France.

🔴Loïc Pora, patron d’une salle de sport: « [Les salles de #sport] sont des lieux où on maintient toute cette population en forme et du coup on nous ferme. Donc il y a une incompréhension totale ».#Paris#sallesdesport#coronavirus#fitness#COVID19#sportspic.twitter.com/vBFksySZhE — Charles Baudry (@CharlesBaudry) September 28, 2020

«Si on est venu ce matin, c’est aussi parce qu’on avait aucune information. C’est pour ça qu’on était dans l’incompréhension» a déclaré de son côté Salem Abbar, coach sportif présent à la manifestation.

Dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où la fermeture pure et simple des bars et restaurants a été imposée, un recours a été déposé auprès du tribunal administratif de Marseille par le président de la région PACA, Renaud Muselier.