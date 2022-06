Pékin assure à Moscou son soutien en matière de «souveraineté» et de «sécurité»

Lors d'un entretien téléphonique avec son homologue russe, le président chinois a souligné l'attachement de son pays aux question de «souveraineté» et de «sécurité» dans un contexte marqué par une crise diplomatique entre Moscou et les Occidentaux.

Le président chinois Xi Jinping a assuré le 15 juin son homologue russe Vladimir Poutine du soutien de Pékin en matière de «souveraineté» et de «sécurité» au cours d'un échange téléphonique, a rapporté un média d'Etat chinois cité par l'AFP.

«La Chine est disposée à poursuivre avec la Russie le soutien mutuel sur les questions de souveraineté, de sécurité, ainsi que sur d'autres questions d'intérêt fondamental et préoccupations majeures», a indiqué Xi Jinping, selon des propos cités par l'agence de presse Xinhua.

De son côté, le Kremlin a rapporté que «Vladimir Poutine a présenté ses évaluations fondamentales de la situation en Ukraine et les objectifs de l'opération militaire spéciale». A ce titre, Xi Jinping «a souligné la légitimité des mesures prises par la Russie pour protéger ses intérêts nationaux fondamentaux face aux défis à sa sécurité suscités par des forces extérieures».

Le dernier appel connu entre Xi Jinping et le président russe remontait à fin février, au lendemain du lancement de l'opération militaire russe en Ukraine. Proche partenaire de Moscou, Pékin n'a pas condamné l'offensive militaire russe et a appelé l'ensemble des parties à la retenue. La Chine avait par ailleurs fermement démenti le 14 mars les allégations de Washington – faites sous couvert d'anonymat – selon lesquelles la Russie aurait demandé son aide sur les plans militaire et économique pour mener son offensive en Ukraine.

Trois semaines avant l'offensive russe en Ukraine, le président chinois avait reçu à Pékin Vladimir Poutine, en marge de l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver 2022. Ils avaient alors proclamé «l'amitié sans limite» entre la Chine et la Russie et signé une multitude d'accords, notamment dans le domaine du gaz.