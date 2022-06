Pour Vladimir Poutine, soit un pays est souverain, «soit il est une colonie» (VIDEO)

Lors d'une rencontre avec des jeunes entrepreneurs ce 9 juin à Moscou, le président russe Vladimir Poutine a affirmé qu'il n'y avait pas d'alternative pour un pays entre être souverain et être «une colonie».

Le chef d'Etat russe Vladimir Poutine a profité d'une rencontre avec des jeunes entrepreneurs, ce 9 juin à Moscou, pour évoquer sa vision des relations internationales. Et, en particulier, de la souveraineté des nations : «Dans un domaine quelconque, chaque pays, chaque peuple, chaque ethnie doit sans aucun doute assurer sa souveraineté. Parce qu'il n'y a pas d'éléments intermédiaires, pas d'état intermédiaire. Soit le pays est souverain, soit il est une colonie. Quel que soit le nom [que l'on donne à ] la colonie», a souligné le chef de l'Etat.

Ces déclarations surviennent dans un contexte international marqué, pour la Russie, par son opération militaire en Ukraine et les tensions avec les nations occidentales qui en découlent largement. Kiev et ses alliés occidentaux accusent la Russie de violer la souveraineté de l'Ukraine en menant une guerre d'invasion ; Moscou, de son côté, a déclenché son offensive au nom de la protection des populations du Donbass ainsi que du «démilitarisation» et de la «dénazification» de l'Ukraine. En ce qui concerne la thématique de la souveraineté nationale également, les autorités russes accusent régulièrement les pays alliés des Etats-Unis – et notamment les pays membres de l'Union européenne – de sacrifier leur indépendance aux intérêts de la puissance américaine.