Harvey Weinstein va être inculpé au Royaume-Uni pour agressions sexuelles

Le producteur de cinéma déchu d'Hollywood Harvey Weinstein, dont les crimes avaient déclenché en 2017 le mouvement #MeToo, va être inculpé au Royaume-Uni pour agressions sexuelles, a annoncé le parquet britannique.

Le parquet britannique a annoncé dans un communiqué ce 7 juin avoir autorisé la police londonienne «à poursuivre Harvey Weinstein dans deux chefs d'accusations concernant des agressions sexuelles sur une femme en août 1996». Les poursuites ont été autorisées «à la suite d'une révision des preuves rassemblées par la Metropolitan Police dans son enquête», est-il ajouté.

Selon un communiqué de la police londonienne, qui doit désormais formellement inculper Harvey Weinstein, la victime présumée est désormais âgée d'une cinquantaine d'années. Harvey Weinstein a été condamné en 2020 à 23 années de réclusion criminelle pour une agression sexuelle en 2006 et un viol en 2013. Début juin, la justice américaine a rejeté un appel du producteur et maintenu son jugement.

Agé de 70 ans, Harvey Weinstein est actuellement incarcéré dans une prison en Californie où il attend un nouveau procès pour agressions sexuelles présumées contre cinq femmes. Les révélations et la chute du producteur, à partir d'octobre 2017, avaient déclenché le mouvement mondial #MeToo de prise de conscience et de lutte des femmes contre les agressions et crimes sexuels.

Au total, quelque 90 femmes – dont les stars Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow et Salma Hayek – ont accusé Harvey Weinstein de harcèlement ou d'agressions.