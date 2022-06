Selon la défense russe, des unités ukrainiennes se retirent de la ville clé de Sévérodonetsk

Un haut responsable de l'armée russe a affirmé que des unités ukrainiennes se retiraient de Sévérodonetsk, en proie aux affrontements. Par la suite, le maire de la ville a assuré que les soldats ukrainiens avaient réussi à «se redéployer».

«Après avoir subi des pertes importantes (jusqu'à 90% du personnel dans certaines unités) lors des combats pour Sévérodonetsk, les unités des forces armées ukrainiennes se replient en direction de Lissitchansk», a affirmé ce 4 juin le général Mikhaïl Mizintsev, chef de l’état-major de coordination interministérielle de la Fédération de Russie pour l’action humanitaire en Ukraine et chef du Centre national de commandement de la Défense de la Fédération de Russie.

Le haut responsable militaire a accusé les autorités ukrainiennes d'avoir ordonné de miner des réservoirs de salpêtre et d'acide nitrique se trouvant dans l’usine Azot de Sévérodonetsk, face à leur incapacité à «résister et [...] tenir la zone industrielle» de la ville.

Selon Mikhaïl Mizintsev, l'armée ukrainienne voudrait faire exploser ces réservoirs de produits chimiques afin de créer «une zone de contamination chimique» qui retarderait l'offensive des troupes russes. La même source affirme que si une telle catastrophe venait à être réalisée, Kiev prévoient d'en faire porter la responsabilité aux forces armées russes.

Selon le maire, les militaires ukrainiens ont réussi à «se redéployer»

Néanmoins, dans la soirée du 4 juin, le maire de Sévérodonetsk a affirmé que les militaires ukrainiens étaient parvenus à «se redéployer».

«Il y a eu un certains succès [des troupes russes] qui ont réussi à entrer dans la ville et s'emparer d'une bonne partie, en la divisant en deux. Mais nos militaires ont réussi à se redéployer, construire une ligne de défense. Actuellement, on fait tout le nécessaire pour rétablir le contrôle total de l'Ukraine» sur la ville, a déclaré le maire de Severodonetsk Olexandre Striouk, dans une interview télévisée diffusée sur le compte Telegram officiel régional, selon l'AFP.

Lutte pour le contrôle du Donbass

Après avoir pris plusieurs villes importantes de l'est ukrainien, dont Marioupol, les forces russes et les milices des Républiques autoproclamées de Lougansk et Donetsk (reconnues par Moscou) continuent à concentrer leur offensive sur la région du Donbass. Et, en particulier sur la ville de Sévérodonetsk, revendiquée par la République populaire de Lougansk.

Sévérodonetsk, selon l'AFP, est une agglomération clé pour parvenir au contrôle de l'intégralité du grand bassin minier du Donbass.

La Russie présente son opération militaire lancée fin février comme un moyen de «démilitariser» et de «dénazifier» l'Ukraine afin de protéger les populations du Donbass. De son côté, l'Ukraine et ses alliés occidentaux présente cette offensive comme une guerre d'invasion et ont multiplié les sanctions économiques anti-russes.