Une fusée russe en hommage au Donbass pour ravitailler la Station spatiale internationale

La Russie a procédé ce 3 juin à son premier lancement spatial vers l’ISS depuis le début de l’opération militaire qu’elle mène en Ukraine. Le vaisseau cargo Progress MS-20 s’est amarré à la station avec à son bord 2 500 kilogrammes de fret.

Lancé le 3 juin à bord d'une fusée Soyouz-2.1a, depuis le cosmodrome de Baïkonour, à 14h30 heure locale, le vaisseau cargo Progress MS-20 s'est amarré avec succès, trois heures et demi plus tard, au module Zvezda du segment russe de la Station spatiale internationale (ISS).

Ainsi que le rapporte l'agence TASS, le vaisseau cargo transportait quelque 2 500 kilogrammes de fret vers la station, dont 599 kilos de carburant, 420 litres d'eau, 40 kilos d'azote comprimé et environ 1 458 kilos d'équipements et de matériaux divers, d'équipements de contrôle médical, de fournitures sanitaires et hygiéniques, de vêtements ainsi que de nourriture pour l'équipage.

🚀🛰️ Décollage à 11h32 UTC de la #Soyouz et mise sur orbite réussie pour le cargo #ProgressMS20.



Le cargo doit rejoindre l'ISS après 3h30 de vol et son amarrage est prévu à 13h02 UTC.

Une fusée qui rend hommage à l'opération militaire russe en Ukraine

Alors qu'il s'agissait du premier vol spatial russe vers l'ISS depuis le début de l'offensive militaire de la Russie en Ukraine, le deuxième étage de la fusée était orné de la légende «Donbass», et le cône de nez était aux couleurs des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, officiellement reconnues comme telles par la Russie le 21 février dernier.

Le vaisseau spatial russe a également livré à la station une imprimante 3D, une guitare électrique miniature et des cordes de violon.

Au mois de mars, le patron de l'agence spatiale russe Roscosmos, Dmitri Rogozine, avait alerté sur le fait que certaines sanctions occidentales introduites contre la Russie pourraient provoquer la chute de l'ISS. Dans un rapport de la NASA envoyé au début de l'année au Congrès américain, l'échéance à laquelle la station devrait faire sa rentrée atmosphérique, après trois décennies en orbite, a été fixée à janvier 2031.