Pour réduire l'import de pétrole russe, des Länder veulent limiter la vitesse sur les autoroutes

Pour réduire la consommation de carburant de l'Allemagne – et ses importations de Russie – les ministres de l'Environnement des Länder souhaitent introduire une limitation de vitesse sur les autoroutes du pays jusqu'à la fin du conflit en Ukraine.

Lors d'un vote le 13 mai, les ministres régionaux de l'Environnement ont appelé le gouvernement fédéral allemand à introduire une limitation de la vitesse sur les autoroutes. Ce serait «une mesure peu coûteuse, rapidement applicable et immédiatement efficace» pour réduire la consommation de carburant de l'Allemagne et la nécessité d'importer du pétrole de l'étranger, selon la déclaration commune des ministres.

Selon eux, cette mesure contribuerait également à réduire les émissions de gaz à effet de serre ainsi que la pollution atmosphérique et sonore. «La [non limitation] de vitesse n'est plus dans l'air du temps», a déclaré Olaf Lies, ministre de l'Environnement de Basse-Saxe, qui présidait le rassemblement. La ministre de Thuringe, Anja Siegesmund (Verts), a salué l'idée d'une «mesure rapide et efficace permettant d'économiser plusieurs millions de litres de carburant et de tonnes de CO2 par an», tandis que les ministres des Länder de Bavière et de Rhénanie-du-Nord-Westphalie se sont montrés réticents à soutenir cette mesure, selon les médias allemands.

Tous deux avaient déclaré qu'ils considéraient que la mesure n'aurait qu'un effet «limité» et qu'ils avaient l'intention de s'y opposer «pour des raisons de proportionnalité», mais la résolution commune, qui contenait également d'autres propositions relatives à la politique environnementale, a été adoptée à l'unanimité, selon Olaf Lies.

Cette limitation de vitesse sur les autoroutes a été proposée pour une «période limitée» tant que dure le conflit en Ukraine. Le texte ne fixe pas de limite de vitesse, bien que Olaf Lies ait déclaré qu'il serait favorable à un maximum de 130 km/h.

Cette conférence des ministres n'a pas le pouvoir d'introduire la mesure, qui ne peut être appliquée que par le gouvernement fédéral. Le gouvernement du chancelier Olaf Scholz ne l'a pas incluse dans son programme politique en raison de la résistance du Parti démocratique libre (FDP), membre de la coalition gouvernementale dirigée par les sociaux-démocrates. Berlin n'a pas encore commenté cette proposition ministérielle.

L'Allemagne est l'une des rares nations à ne pas avoir de limite de vitesse fixe sur les autoroutes. En Russie, la vitesse est limitée à 110 km/h, en France à 130 km/h. En Espagne, au Portugal et en Belgique, la vitesse maximale sur les autoroutes est de 120 km/h.

Avant le début de l'opération militaire de Moscou en Ukraine, 35 % des importations de pétrole de l'Allemagne provenaient de Russie. Elles sont aujourd'hui de 12 %. Début mai, le ministre allemand de l'économie, Robert Habeck, a prévenu que l'Allemagne de l'Est pourrait être confrontée à des pénuries d'essence si l'UE mettait à exécution son projet d'imposer un embargo sur le pétrole russe.