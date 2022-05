«Vous vous battez pour la patrie, pour son avenir» : Poutine salue l'engagement des forces russes

A l'occasion des célébrations du 9 mai, Vladimir Poutine a salué les soldats russes, réaffirmant que la Russie avait dû intervenir en Ukraine pour protéger les populations du Donbass, et appelant à éviter «l'horreur» d'une nouvelle guerre globale.

A l'occasion de la célébration, le 9 mai, du 77e anniversaire de la victoire de l'Armée rouge sur l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale, le président Vladimir Poutine a salué l'action des forces armées russes. «Vous vous battez pour que personne n'oublie les leçons de l'Histoire», a-t-il notamment lancé à l'attention des forces russes et des combattants des Républiques du Donbass, soulignant qu'ils se battaient «pour la patrie, pour son avenir».

Intervention en Ukraine : «C'était la seule décision possible»

Revenant sur l'intervention en Ukraine déclenchée le 24 février, le chef d'Etat a réaffirmé que la Russie n'avait eu d'autre choix que d'agir, puisque «des préparatifs étaient en cours pour une opération punitive [de l'Ukraine] dans le Donbass, pour une invasion de nos terres historiques, y compris la Crimée». «C'était la seule décision possible», a-t-il insisté, rappelant le danger représenté par le «néonazisme» en Ukraine.

Abordant le renforcement de l'OTAN autour de la Russie, Vladimir Poutine a estimé que son pays s'était trouvé face à une «menace absolument inacceptable». «La Russie a toujours prôné la création d'une sécurité égale et indivisible», a encore affirmé le président russe, rappelant la proposition, en décembre dernier, d'un accord portant sur les garanties de sécurité mutuelle pour la Russie et les pays de l'Alliance atlantique. «Les pays de l'OTAN ne voulaient pas nous entendre», a regretté le dirigeant, qui a également fustigé le «cynisme» de l'Occident dans la réécriture de l'histoire du conflit : «Les traîtres sont glorifiés et les victimes oubliées», a-t-il dénoncé.

Il a pris plus particulièrement pour cible les Etats-Unis, qui ont, dans les années 90, proclamé leur «exceptionnalisme» et «humilié le monde entier». Face à cette attitude, la Russie «ne renoncera jamais à ses valeurs millénaires», a lancé le dirigeant.

Alors que les tensions internationales sont particulièrement aiguës, Vladimir Poutine a souligné que tout devait être fait pour éviter que «l'horreur d'une nouvelle guerre globale ne se répète», revenant sur les lourds sacrifices consentis pendant la Seconde Guerre mondiale, en évoquant également le rôle des alliés (américains, anglais, français et chinois) aux côtés de l'Armée rouge, dans «la victoire commune» sur le IIIe Reich. «Notre dette est de garder la mémoire de ceux qui ont écrasé le nazisme», a-t-il déclaré.

Le dirigeant russe avait annoncé le 24 février le lancement d'une «opération militaire spéciale» visant selon lui à «démilitariser» et «dénazifier» l'Ukraine, ainsi qu'à protéger les populations du Donbass d'une nouvelle offensive de l'armée ukrainienne. Celle-ci est dénoncée par Kiev et ses alliés occidentaux comme une guerre d'invasion. Dans la foulée de son offensive, la Russie a été visée par de nombreuses sanctions.