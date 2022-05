Jour de la Victoire : la Russie commémore la victoire contre le nazisme avec un défilé à Moscou

Comme chaque année, la Russie commémore le Jour de la victoire sur l'Allemagne nazie lors de la Grande Guerre patriotique (1941-1945). Lors de son discours, Vladimir Poutine a rendu hommage aux troupes combattant en Ukraine.

C'est une des commémorations les plus importantes de Russie qui se tient ce 9 mai. En effet, comme chaque année, lors du Jour de la Victoire, un défilé est organisé à Moscou pour fêter la victoire sur l'Allemagne nazie lors de la Grande Guerre patriotique (1941-1945). Le président Vladimir Poutine y a tenu un discours, centré notamment sur l'opération militaire menée en Ukraine, et qui vise selon lui à «démilitariser» et «dénazifier» le pays, ainsi qu'à défendre les populations du Donbass.

Vladimir Poutine rend hommage aux troupes combattant dans le Donbass

Rendant hommage aux combattants ayant vaincu l'Allemagne hitlérienne, le chef d'Etat est également revenu sur les raisons de l'opération militaire russe en Ukraine, évoquant la volonté de Kiev d'obtenir l'arme nucléaire et de mener une offensive dans le Donbass.

«La Russie a toujours prôné la création d'une sécurité égale et indivisible», a encore affirmé le président russe, rappelant la proposition, en décembre dernier, d'un accord portant sur les garanties de sécurité mutuelle pour la Russie et les pays de l'Alliance atlantique.

«Les pays de l'OTAN ne voulaient pas nous entendre», a poursuivi Vladimir Poutine, ajoutant : «En fait, ils avaient des plans complètement différents. Et nous l'avons vu. Ouvertement, des préparatifs étaient en cours pour une opération punitive [de l'Ukraine] dans le Donbass, pour une invasion de nos terres historiques, y compris la Crimée.»

Abordant le renforcement de l'OTAN autour de la Russie, Vladimir Poutine a estimé que son pays se trouvait face à une «menace absolument inacceptable».

«Vous vous battez pour que personne n'oublie les leçons de l'histoire», a-t-il notamment lancé à l'attention des forces russes et des combattants des Républiques du Donbass, soulignant qu'ils se battaient «pour la patrie» et pour l'«avenir» de celle-ci.

Ce 9 mai 2022 marque le 77e anniversaire de la victoire de l'Armée rouge sur l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale. Plus de 11 000 militaires et 131 véhicules de combat participent au défilé pour célébrer ce Jour de la Victoire.