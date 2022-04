Mali : un reporter de RT France constate les dégâts causés par une attaque djihadiste sur une base

Antoine Cléraux, reporter pour RT France, s'est rendu dans l'une des bases militaires maliennes qui ont été la cible le 24 avril d'attaques revendiquées par une organisation liée Al-Qaïda.

Le 24 avril, l'armée malienne a annoncé la mort de six soldats et plusieurs blessés dans trois attaques simultanées menées à l'aide de véhicules chargés d'explosifs contre trois sites militaires : à Sévaré, Niono et Bapho, Ces attaques ont été revendiquées par un groupe lié à l'organisation terroriste Al-Qaïda.

Mali : un reporter de RT France constate les dégâts causés par une attaque djihadiste

Notre reporter Antoine Cléraux s'est rendu ce 26 avril dans la base de Bapho (région de Ségou) où il a pu constater les dégâts de l'attaque, notamment sur un hélicoptère malien.

La menace djihadiste reste présente, en particulier dans le centre du pays. La France a annoncé en février dernier le retrait de ses soldats déployés au Mali, l'opération devant être achevée cet été.