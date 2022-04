La Défense russe annonce avoir frappé une usine de blindés à Kiev

Selon le porte-parole de la Défense russe, l'armée a détruit plusieurs bâtiments d'une usine militaire dans la capitale ukrainienne. Moscou avait annoncé accroître ses frappes sur des installations à Kiev, en réponse à des attaques sur son sol.

«Des armes aéroportées de haute précision et à longue portée ont détruit les bâtiments de production d'une usine de blindés à Kiev et un atelier de réparation d'équipements militaires à Nikolaïev [dans le sud de l'Ukraine]», a affirmé ce 16 avril le général Igor Konachenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense.

Le maire de Kiev, Vitaly Klitchko, a de son côté déclaré que «dans la matinée [du 16 avril], Kiev a été bombardée». «Des explosions ont retenti dans le district de Darnytsky à la périphérie de la ville. Les sauveteurs et les médecins travaillent actuellement sur place», a ajouté l'édile, tout en précisant ne pas avoir à ce stade d'informations sur les victimes potentielles.

La veille, le 15 avril, Igor Konachenkov avait annoncé que «le nombre et l’ampleur des frappes de missiles contre les installations de Kiev» augmenteraient, en réponse à de récentes attaques menées sur le sol russe, attribuées par Moscou à l'armée ukrainienne malgré le démenti de Kiev. Le porte-parole de la défense russe avait par ailleurs affirmé que l'armée de son pays avait détruit un atelier de production de missiles sol-air dans l'usine Vizar, située près de la capitale ukrainienne, au moyen d'un missile de croisière Kalibr.

Pour rappel, la Russie a entamé son offensive militaire en Ukraine le 24 février dernier en déclarant vouloir porter secours aux républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk, dont elle avait reconnu l'indépendance deux jours plus tôt, et dont les populations seraient menacées de «génocide». La «démilitarisation» et la «dénazification» de l'Ukraine sont également des objectifs affichés par Moscou.

Fin mars, la Défense russe avait affirmé que tous les objectifs de la «première phase» de cette opération militaire avaient été atteints et qu'elle allait concentrer les «principaux efforts» de ses forces armées sur la «libération du Donbass».