La Russie fait état de bombardements ukrainiens sur des villages situés sur son territoire

Le Comité d’enquête de la Fédération de Russie a fait état du bombardement d'un village en Russie par des hélicoptères ukrainiens, qui aurait fait plusieurs blessés. Le gouverneur de Belgorod a également évoqué le bombardement d'un autre village.

La Direction principale des enquêtes du Comité d’enquête de la Fédération de Russie a annoncé, ce 14 avril, ouvrir une enquête pénale «à la suite du bombardement d’un village dans la région de Briansk effectué par des militaires ukrainiens» – à savoir : le village de Klimovo situé dans le district Klimovsky, dans la région de Briansk.

«L’enquête a établi qu’à 12h30 [heure locale] au plus tard, le 14 avril 2022, des militaires ukrainiens ont conspiré pour exercer une influence sur les autorités russes afin qu’elles prennent la décision de mettre fin à l’opération militaire spéciale», indique cette administration russe dans un communiqué. Selon la même source, les forces ukrainiennes auraient mené leur bombardement au moyen de «deux hélicoptères d’attaque équipés d’armes offensives lourdes», après avoir pénétré illégalement dans l’espace aérien russe. «Opérant à basse altitude et agissant délibérément, ils ont effectué au moins six frappes aériennes visant des bâtiments résidentiels dans le village de Klimovo», affirme encore la Direction principale des enquêtes du Comité d’enquête russe. D'après elle enfin, au moins six bâtiments résidentiels ont été endommagés et sept personnes, dont un enfant né en 2020, auraient été blessées «à des degrés divers».

Plus tôt ce 14 avril, le gouverneur de Belgorod (en Russie, à proximité de la frontière avec l'Ukraine) avait fait état d'un autre bombardement, sur le village de Spodaryushino dans le district de Grayvoron. Ce bombardement provenait, selon lui, du côté ukrainien. D'après le gouverneur, il n'y a pas eu de victimes ni de blessés parmi les civils, ni de destruction d'«infrastructures résidentielles et sociales». L'agence RIA précise que les habitants du village de Spodaryusheno et ainsi que de Bezymeno ont été temporairement évacués.

Les agences de presse n'ont pas fait état, dans l'immédiat, de déclarations des autorités ukrainiennes aux sujets de ces bombardements qui leur sont attribuées.

Un site pétrolier russe frappé début avril

Ces bombardements présumés surviennent dans le contexte d'offensive menée par la Russie en Ukraine depuis fin février. Dénoncée comme une guerre d'invasion par Kiev et les Occidentaux notamment, cette opération militaire vise, selon Vladimir Poutine, à «dénazifier» l'Ukraine et à porter secours aux Républiques populaires autoproclamées du Donbass (reconnues par Moscou), dont les populations sont menacées selon le président russe de «génocide».

Ce n'est pas la première fois, depuis le début de cette opération, que la Russie accuse l'Ukraine d'avoir frappé son territoire : le 1er avril, un porte-parole de la Défense russe avait déclaré que des tirs de missiles d'hélicoptères ukrainiens avaient déclenché un important incendie sur un site pétrolier russe à Belgorod.