Ukraine : une diminution de l'activité militaire russe autour de Kiev et dans le nord du pays ?

Un conseiller présidentiel ukrainien a écrit que l'armée russe avait opéré un «retrait rapide» des régions de Kiev et Tchernihiv. Ces derniers jours, Moscou avait annoncé une diminution des ses opérations militaires autour de la capitale ukrainienne.

«Après un retrait rapide des Russes des régions de Kiev et de Tchernihiv [...], il est tout à fait clair que la Russie a choisi une autre tactique prioritaire : se replier vers l'est et le sud, garder le contrôle de vastes territoires occupés et y prendre pied de façon puissante», a écrit le 2 avril sur Telegram, un conseiller présidentiel ukrainien, Mykhaïlo Podoliak, ici cité par l'AFP.

«Nous ne pouvons certainement pas nous passer d'armes lourdes si nous voulons débloquer l'Est et Kherson [dans le sud du pays] et repousser les Russes le plus loin possible», a-t-il ajouté.

Le gouverneur de la région Tchernihiv, Viatcheslav Tchaous, a de son côté noté que la ville éponyme, déjà dévastée par les combats des dernières semaines, n'a pas subi de nouvelles frappes au cours de la nuit.

Une diminution de l’activité militaire russe autour Kiev annoncée par Moscou

Si l'armée russe n'a pas commenté cette déclaration dans l'immédiat, il est à noter que Moscou a récemment annoncé une diminution des opérations militaires autour de Kiev.

En effet, dans le cadre des pourparlers d'Istanbul (auxquels participent des négociateurs russes et ukrainiens), le représentant de la Défense russe a fait savoir le 29 mars que son ministère avait «résolu de réduire considérablement l’activité militaire dans les secteurs de Kiev et de Tchernigov [prononciation, en russe, de Tchernihiv]», et ce, afin de afin de «renforcer la confiance mutuelle et de réunir les conditions nécessaires pour poursuivre les négociations et atteindre les objectifs d’harmonisation et de signature d'[un] accord».

Concernant les manœuvres militaires revendiquées par l'armée russe, le porte-parole du ministère de la Défense, Igor Konashenkov, a annoncé ce 2 avril avoir mené avec succès «des frappes de missiles air-sol de haute précision» ayant détruit des pistes d'atterrissage à Poltava et Dnepr. Il a en outre affirmé que la défense aérienne russe avait abattu deux hélicoptères Mi-24 ukrainiens près de la ville de Sumy, ainsi que 24 drones ukrainiens.

Depuis le début de l'intervention militaire russe en Ukraine, l'armée russe explique avoir éliminé pas moins de 381 drones ukrainiens, 1 882 chars et 203 systèmes de roquettes à lancement multiple, selon le ministère de la Défense, ici cité par l'agence TASS.