Négociations d'Istanbul : diminution des opérations autour de Kiev en vue d'un accord prochain ?

Alors que l'offensive militaire russe entre dans son deuxième mois, des négociations de paix ont eu lieu à Istanbul. Moscou a fait état d'une futur diminution des opérations militaires autour de Kiev, conditionnée à une avancée vers un accord.

Une nouvelle étape de négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine a débuté à Istanbul ce 29 mars, quelques jours après l'entrée de l'offensive militaire russe dans son deuxième mois. Les pourparlers entre les négociateurs russe Vladimir Medinski et ukrainien David Arakhamia ont débuté dans la matinée et ont duré trois heures.

A l'issue de ceux-ci, un représentant du ministère russe de la Défense a fait savoir qu'«en raison du fait que les négociations sur l’élaboration d’un accord sur la neutralité et sur le statut d’Etat exempt d’armes nucléaires de l’Ukraine, ainsi que sur les garanties de sécurité pour l’Ukraine, entrent dans la phase pratique», le ministère russe de la Défense avait «résolu – afin de renforcer la confiance mutuelle et de créer les conditions nécessaires pour poursuivre les négociations et atteindre les objectifs d’harmonisation et de signature de l’accord susmentionné – de réduire considérablement l’activité militaire en directions de Kiev et de Tchernigov».

Il a précisé que celle-ci devrait être entérinée au retour de la délégation russe à Moscou, et qu'elle avait pour objectif la conclusion d'un accord au sujet de la neutralité de l'Ukraine et des garanties de sécurité pour la Russie.

Moscou a également souligné avoir rappelé à Kiev l'importance de respecter les conventions de Genève, et fait part de ses protestations quant au traitement des prisonniers russes. «Les Ukrainiens ont promis de prendre ça en considération et d'attraper les criminels», avait précisé plus tôt le négociateur russe.

Conférence de presse du négociateur russe à Istanbul

L'Ukraine a de son côté réclamé un «accord international» pour garantir sa sécurité, dont seraient signataires plusieurs pays garants, selon une déclaration du négociateur en chef ukrainien. «Nous insistons pour qu'il s'agisse d'un accord international qui sera signé par tous les garants de la sécurité», a insisté David Arakhamia, poursuivant : «Nous voulons un mécanisme international de garanties de sécurité où les pays garants agiront de façon analogue au chapitre 5 de l'OTAN et même de façon plus ferme.» Selon lui, les conditions sont par ailleurs «suffisantes» pour une rencontre Poutine-Zelensky.

Le ministre turc des Affaire étrangères Mevlüt Cavusoglu a pour sa part salué les «progrès les plus significatifs» depuis le début du conflit militaire. Le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan avaient convenu, lors d'un appel téléphonique le 27 mars, qu'Istanbul accueillerait les pourparlers, dont le principal enjeu est un cessez-le-feu en Ukraine.