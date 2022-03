La Russie projette de restreindre l'accès à son territoire aux ressortissants de pays «inamicaux»

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a annoncé ce 28 mars qu'un décret présidentiel restreignant l'accès au territoire russe aux ressortissants de pays à l'origine d'actes jugés «inamicaux» par Moscou était en cours de préparation.

Un décret présidentiel limitant l'accès au territoire russe aux ressortissants de pays auteurs d'actes jugés «inamicaux» par Moscou est en cours de préparation, a annoncé ce 28 mars le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors d'une réunion du parti Russie Unie.

Ce projet concerne les visas et «toute une série de restrictions» pour pénétrer en Russie, a fait également savoir le chef de la diplomatie russe sans préciser quels pays seraient sanctionnés.

«Et en même temps, afin de prévenir les menaces pour la vie et la santé des citoyens de pays tiers et apatrides qui se sont retrouvés sur le territoire ukrainien, la procédure d’entrée et de séjour en Russie a été facilitée pour eux afin qu’ils puissent retourner dans leur pays de nationalité», a précisé le ministre.

Face aux sanctions économiques décrétée par les Occidentaux en réponse à l'offensive militaire russe en Ukraine, Moscou avait publié début mars une liste de pays «inamicaux» qui comprend notamment les Etats-Unis, les membres de l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Canada, le Japon, la Suisse, Taïwan, la Corée du Sud, la Norvège et l'Australie.