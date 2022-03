Barbe de trois jours et cocktail Molotov : une société étasunienne lance une figurine de Zelensky

Une figurine à l’effigie du président ukrainien Volodymyr Zelensky a été conçue spécialement aux Etats-Unis pour lever des fonds afin de soutenir l’Ukraine. Au prix de 100 dollars l'unité, elle a permis de recueillir plus de 145 000 dollars au total.

Nouvel exemple de l'héroïsation du président ukrainien par des acteurs politiques, médiatiques et entrepreneuriaux en Occident : Joe Trupia, propriétaire de la société Citizen Brick – non affiliée à Lego malgré la ressemblance des produits – a en effet lancé une figurine à l’effigie de Volodymyr Zelensky, rapporte le Huffington Post. Le président ukrainien est représenté avec une barbe de trois jours et vêtu d’un sweat vert. Le but ? Lancer une collecte de don aux Etats-Unis en solidarité avec l’Ukraine. La figurine, au prix de 100 dollars l’unité, comprend en outre un accessoire au prix de 20 dollars : un cocktail Molotov aux couleurs du drapeau ukrainien. 145 000 dollars ont ainsi pu être réuni, selon l’entreprise.

«Nous avons pensé que ce serait une bonne idée d’essayer de faire quelque chose pour l’Ukraine et que nous pourrions solliciter des dons et les envoyer pour aider les gens […] Nous avons donc créé une figurine articulée du président Volodymyr Zelensky», a expliqué Joe Trupia le 19 mars à l’agence de presse Reuters.

Selon lui, la demande aurait été très forte pour se procurer la figurine. Si Citizen Brick a en effet d’abord lancé une vente privée, la demande a forcé la société à élargir ses ventes. «Après avoir vendu le premier lot immédiatement à des gens que nous connaissions, nos clients réguliers, nous pensions que nous en avions fini. Et d’un coup, nous avons commencé à recevoir des alertes sur nos téléphones et nous avons vu que la figurine était partagée sur des pages Instagram ukrainiennes, ce qui était un peu un choc», a ainsi témoigné Joe Trupia.

Celui-ci n’a cependant pas indiqué combien de figurines avaient été vendues, se contentant d’avancer le chiffre de 145 388 dollars de fonds, qui devraient être versés à l’association Direct Relief qui envoie de l’aide médiale en Ukraine.

Lancée le 24 février, l'opération militaire russe en Ukraine est dénoncée comme une guerre d'invasion par les Occidentaux, qui ont multiplié les sanctions contre la Russie. En outre, l'Assemblée générale de l'ONU a voté le 2 mars en faveur d'une résolution appelant Moscou à retirer «immédiatement, complètement et sans conditions toutes ses forces militaires» d'Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine, de son côté, affirme que cette opération militaire visait à «démilitariser» et «dénazifier» l'Ukraine et à venir en aide aux Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et Lougansk, dont Moscou reconnaît l'indépendance.