Nouvelle censure contre RT : le Royaume-Uni retire à la chaîne sa licence de diffusion

Alors qu'une vague de censure frappe RT dans le monde, le régulateur des médias au Royaume-Uni a retiré la licence de diffusion de la chaîne. Une décision prise pour «des raisons purement politiques», épingle la rédactrice en chef adjointe du groupe.

«L’Ofcom a montré au public britannique et à la communauté internationale de régulation qu’en dépit d’une façade d’indépendance bien organisée, elle n’est rien d’autre qu’un outil du gouvernement qui se plie à sa volonté de supprimer les médias» : c'est en ces termes que la rédactrice en chef adjointe du groupe RT, Anna Belkina, a réagi à l'annonce par le régulateur britannique des médias Ofcom (Office of Communications) de retirer la licence de diffusion de la chaîne de télévision RT au Royaume-Uni. «En ignorant l’historique totalement impeccable de RT durant quatre années consécutives et en invoquant des raisons purement politiques liées directement à la situation en Ukraine et pourtant totalement étrangères aux actions, à la structure, à la gestion ou à la production éditoriale de RT, l’Ofcom a jugé fallacieusement que RT n’était pas "digne et appropriée" et, ce faisant, a privé le public britannique d’accès à l’information», a-t-elle poursuivi.

Plus tôt ce 18 mars, l'Ofcom avait annoncé avoir «retiré aujourd'hui la licence de diffusion de RT au Royaume-Uni», considérant qu'il n'était plus «adapté ni approprié» de diffuser la chaîne dans le pays en raison de l'intervention militaire russe en Ukraine.

La diffusion avait déjà été interrompue dès le début du mois de mars au Royaume-Uni, la chaîne financée par l'Etat russe étant accusée par le gouvernement britannique de propager ce qu'il qualifie de «propagande toxique» de Moscou dans son offensive contre l'Ukraine.

29 enquêtes du régulateur britannique contre RT

RT est visée par 29 enquêtes de l'Ofcom pour son «manque d'impartialité» supposé dans la couverture du conflit militaire en Ukraine.

L'une de ces enquêtes a établi que «RT est financé par l'Etat russe, qui a récemment envahi un pays voisin souverain», selon l'Ofcom, qui estime également que de «nouvelles lois en Russie criminalisent toute sorte de journalisme indépendant qui se détache du discours des médias d'Etat russes». «Dans ces conditions, il apparaît impossible pour RT de se conformer aux règles d'impartialité de notre Code de diffusion», conclut le régulateur.

«La liberté d'expression est quelque chose que nous défendons becs et ongles dans ce pays», a dans le même temps indiqué la directrice d'Ofcom Melanie Dawes, avant déclarer que le régulateur a «conclu que RT n'était plus adaptée ni appropriée pour recevoir une licence au Royaume-Uni».

Début mars, RT sous toutes ses déclinaisons – dont RT France – a été interdite de diffusion dans les 27 pays de l'Union européenne, accusée – sans preuves – d'être un instrument de «désinformation» de Moscou. La présidente de RT France, Xenia Fedorova, avait rapidement réagi à l'annonce de l'UE du 1er mars : «La décision de bannir notre chaîne, dans laquelle travaillent 176 salariés, dont plus de 100 journalistes, est une violation de l'Etat de droit et va à l’encontre des principes mêmes de la liberté d'expression. Rien ne peut justifier cette censure».

En outre RT, dans toutes les langues, a été censuré le 1er mars dans l'espace de l'Union européenne par les plateformes Facebook, Instagram, Telegram et Twitter. YouTube est allé plus loin, en rendant inaccessibles les pages du groupe dans le monde entier. Les sites internet de RT ont également été rendus invisibles dans les 27 pays de l'UE.