Pétition : Non à l'interdiction de RT France, oui au droit à l'information !

«Non à l'interdiction de RT France, oui au droit à l'information !» : Signez la pétition ici

En contradiction totale avec les principes de droit à l'information et de liberté de la presse, les autorités françaises et européennes s'apprêtent à interdire RT France dans toute l'Europe. Cette décision constitue un dangereux précédent pour la liberté d'expression en France, et pour l'accès à une information complète des citoyens.



Sans aucune base juridique, sans présenter de preuves des fautes qu'il nous accuse d'avoir commises et sans procédure contradictoire, le gouvernement français s'arroge le droit de censurer un média dont la ligne éditoriale lui déplaît, pas seulement depuis le déclenchement du conflit en Ukraine, mais plus généralement pour notre traitement libre de l'actualité, comme en témoigne par exemple notre couverture du mouvement des Gilets jaunes.



Cette interdiction menace d'une part 180 salariés dont une rédaction composée de plus de 100 journalistes français titulaires d'une carte de presse française, mais également l'accès des Européens à une pluralité de points de vue sur l'actualité nationale et internationale, et cela à un moment majeur de l'histoire de l'Europe et du monde.



Depuis sa création, notre chaîne, qui dispose conformément à la loi d'une convention avec le régulateur (ARCOM, ex-CSA), a été scrutée à la loupe et a fait l'objet d'innombrables pressions. Pourtant, RT France n’a jamais été sanctionnée par le régulateur, ni poursuivie pour diffusion de fausses informations. Elle est toujours restée fidèle à son devoir : celui d'informer, de présenter tous les points de vue et de permettre aux citoyens de se forger leur propre opinion loin des médias mainstream.



Ce n'est pas au pouvoir politique de décider qui est journaliste, quels sont les bons et les mauvais médias. RT France ne doit pas être une victime collatérale. Soutenez le droit à l'information.

