Opération militaire en Ukraine : Vladimir Poutine participe à une réunion du Conseil de sécurité

Ce 3 mars, le président russe Vladimir Poutine participe à une nouvelle réunion du Conseil de sécurité de Russie pour discuter principalement de l’opération militaire en Ukraine. Le chef de l’Etat doit également rendre hommage aux militaires russes qui sont morts dans cette offensive débutée le 24 février pour défendre les Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lougansk, dont il a reconnu l'indépendance, ainsi que pour «démilitariser» et «dénazifier» l’Ukraine. La veille, le porte-parole du ministère russe de la Défense Igor Konachenkov a fait état de 498 tués et 1 597 blessés du côté des forces russes. L'Ukraine n'a pas communiqué le nombre de ses pertes militaires. Enfin, l'ONU estime qu'au moins 230 civils sont morts depuis le 24 février.