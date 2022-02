Aeroflot annonce suspendre tous ses vols vers l'Europe

Après la décision de l'UE de fermer l'ensemble de son espace aérien à tous les avions russes, la compagnie aérienne russe Aeroflot a fait savoir qu'elle suspendait tous ses vols vers l'Europe.

«En raison des restrictions concernant l'espace aérien, mises en place par les autorités européennes, Aeroflot suspend à partir du 28 février 2022 et jusqu'à nouvel ordre ses vols vers l'ensemble des destinations européennes», a indiqué la compagnie aérienne russe Aeroflot dans un communiqué publié le soir du 27 février.

Cette annonce survient, en effet, après la décision de l'UE de fermer l'ensemble de son espace aérien à tous les avions russes, dans un contexte de vives tensions entre Européens et Russie autour de la situation en Ukraine.

Les Européens ont multiplié les sanctions anti-russes, après le déclenchement d'une opération militaire russe en Ukraine le 24 février. Le président russe Vladimir Poutine a présenté cette opération comme visant à défendre les Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lougansk, dont il a reconnu l'indépendance trois jours plus tôt, et à «démilitariser» et «dénazifier» l’Ukraine.

Outre des sanctions, les Européens ont annoncé la livraison d'armes à Kiev.