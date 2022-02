Le Quai d'Orsay recommande «aux Français de passage» en Russie de quitter le pays «sans délai»

Le Quai d'Orsay a recommandé aux Français présents temporairement en Russie de quitter le pays par «les liaisons aériennes existantes». Plus tôt, Paris avait annoncé la fermeture de son espace aérien aux avions et compagnies russes.

Dans la soirée du 27 février, le Quai d'Orsay a «fortement recommandé aux Français de passage en Russie [touristes, étudiants, professionnels en mission] de prendre leurs dispositions pour quitter sans délai le pays par les liaisons aériennes existantes» en raison des dernières restrictions aériennes décidées par Paris.

En effet, cette note survient après l'annonce par le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari de la fermeture de l'espace aérien français «aux avions et compagnies aériennes russes» en réponse à l'opération militaire russe en Ukraine. Celle-ci été dénoncée notamment par la Turquie et les pays occidentaux, dont certains ont déjà annoncé de nouvelles sanctions. Elle a également fait, dans des capitales occidentales mais aussi en Russie, l'objet de manifestations de contestation.

Vladimir Poutine a annoncé tôt le 24 février une opération militaire en Ukraine, qui vise selon lui à défendre les Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lougansk, dont il a reconnu l'indépendance trois jours plus tôt, mais aussi de «démilitariser et de dénazifier l’Ukraine». Ce 27 février, le chef d'Etat a annoncé mettre en alerte la «force de dissuasion», pour répondre aux actes hostiles des pays européens dans le domaine économique, ainsi qu'aux déclarations jugées agressives de l'OTAN à l'égard de la Russie.