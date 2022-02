Le président Zelensky appelle les Européens aguerris à venir combattre en Ukraine

Face l'opération militaire russe en Ukraine, le président ukrainien a invité les Européens ayant une expérience du combat à se rendre dans son pays pour «défendre l'Europe». Il reproche également «l'indécision» des responsables européens.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a invité ce 25 février les Européens ayant une expérience du combat à se rendre en Ukraine pour combattre l'armée russe, reprochant à leurs dirigeants une réponse trop «lente» face à l'opération militaire de Moscou.

«Si vous avez une expérience du combat et que vous ne voulez plus regarder l'indécision de vos responsables politiques, vous pouvez venir dans notre pays pour défendre l'Europe», a déclaré le président ukrainien.

Ces déclarations interviennent au moment où les forces ukrainiennes combattant l'armée russe engagée dans une opération déclenchée le 24 février. Une opération militaire en Ukraine, qui vise, selon Vladimir Poutine, à défendre les Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lougansk, dont il a reconnu l'indépendance trois jours plus tôt, mais aussi à «démilitariser et dénazifier l’Ukraine». Cette initiative a été dénoncée notamment par les pays occidentaux, dont certains ont déjà annoncé de nouvelles sanctions. Elle a également fait, dans des capitales occidentales mais aussi en Russie, l'objet de manifestations de contestation.

L'Union européenne et les Etats-Unis ont annoncé le 24 février de nouvelles sanctions contre Moscou, sans toutefois prendre les mesures jugées les plus dures comme une exclusion du système interbancaire Swift.

«Comment allez-vous vous-mêmes vous défendre si vous êtes si lents à aider l'Ukraine ?», a lancé Volodymyr Zelensky à l'adresse des Européens.

«Annuler les visas pour les Russes ? Déconnexion (du réseau interbancaire) SWIFT ? Isolement total de la Russie ? Rappel d'ambassadeurs ? Embargo sur le pétrole ? Aujourd'hui, tout doit être sur la table, car c'est une menace pour nous tous, toute l'Europe», a-t-il ajouté. «L'Europe est suffisamment forte pour stopper cette agression», a-t-il insisté.

Dans la nuit du 24 au 25 février, le président ukrainien avait également déclaré être prêt à négocier, lors d'une adresse vidéo publiée sur les réseaux sociaux : «Nous avons entendu [que Moscou voulait] parler d'un statut neutre pour l'Ukraine [...] Nous n'avons pas peur de la Russie, nous n'avons pas peur de nous engager dans des discussions avec la Russie, nous n'avons peur de discuter avec personne de garanties de sécurité pour notre Etat, nous n'avons pas peur de discuter d'un statut neutre.»