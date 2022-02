La Russie prête à des négociations si l'Ukraine «dépose les armes», annonce Lavrov

Le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que la Russie était prête à négocier dès lors que les forces armées ukrainiennes accepteraient de cesser le combat, assurant que l'opération militaire vise à «libérer» les Ukrainiens.

«Nous sommes prêts à des négociations, à n'importe quel moment, dès que les forces armées ukrainiennes entendront l'appel de notre président, cesseront de résister et déposeront les armes», a déclaré le chef de la diplomatie russe lors d'une conférence de presse tenue à Moscou le 25 février. Sergueï Lavrov a également assuré que l'objectif de l'opération militaire en cours était de «libérer» les Ukrainiens «de l'oppression».

«Personne ne va les attaquer, personne ne va les opprimer. Permettons-leur de revenir dans leurs familles et donnons au peuple ukrainien la possibilité de déterminer son sort», a également assuré le diplomate.

Vladimir Poutine a annoncé, tôt le 24 février, une opération militaire en Ukraine qui vise selon lui à défendre les Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lougansk dont il a reconnu l'indépendance trois jours plus tôt, tout en dénonçant une fois encore un «génocide» orchestré par l'Ukraine dans l'est du pays. L'opération, qui doit aussi permettre de «démilitariser et dénazifier l’Ukraine», a été dénoncée notamment par les pays occidentaux, dont certains ont déjà annoncé de nouvelles sanctions. Elle a également fait, dans des capitales occidentales mais aussi en Russie, l'objet de manifestations de contestation.