Opération militaire russe en Ukraine : Emmanuel Macron prend la parole à l'issue du Conseil européen

Le président de la République française s'exprime publiquement, de nouveau, sur l'opération lancée par la Russie en Ukraine, à l'issue d'un sommet extraordinaire de l'Union européenne à Bruxelles.

Emmanuel Macron prend de nouveau la parole, dans la nuit du 24 au 25 février, sur l'opération russe en Ukraine. Plus tôt dans la soirée, l'Union européenne, réunie en sommet à Bruxelles, a approuvé des sanctions «massives» contre la Russie, à l'instar des Etats-Unis.

Prenant la parole à la mi-journée, le président français avait, déjà, évoqué un «tournant dans l'Histoire» qui aura des «conséquences durables», à propos de la décision russe.

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé tôt le 24 février une opération militaire en Ukraine, qui vise selon lui à défendre les Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lougansk, dont il a reconnu l'indépendance trois jours plus tôt, mais aussi de «démilitariser et de dénazifier l’Ukraine».