La France recommande à ses ressortissants de quitter l'Ukraine

Les combats s'intensifient dans l'est de l'Ukraine, où les rebelles redoutent une offensive de Kiev, tandis que les chancelleries occidentales s'inquiètent d'une invasion russe — un scénario que dément Moscou.

Le ministère français des Affaires étrangères a recommandé ce 19 février à ses ressortissants de quitter l'Ukraine. Dans une mise à jour de ses conseils aux voyageurs, la diplomatie française souligne : «Il est recommandé à tous les ressortissants français dont le séjour en Ukraine n’a pas de motif impérieux de quitter le pays.»

«[Ceux se trouvant] dans les oblasts de Kharkiv, Lougansk et Donetsk ainsi que dans la région de Dnipro [sont appelés à] quitter sans délai ces zones», ajoute-t-elle.

Un peu plus tôt, une annonce similaire a été faite par l'Allemagne.

Les combats se sont intensifiés ces dernières heures dans l'est de l'Ukraine, où s'affrontent l'armée ukrainienne et les rebelles des Républiques autoproclamées de Donetsk et Lougansk.

Ces dernières, qui refusent de reconnaître les autorités ukrainiennes issues du coup d'Etat de 2014, ont elles-mêmes ordonné un peu plus tôt l'évacuation des civils et décrété la mobilisation générale, redoutant une offensive imminente de Kiev.

De son côté, l'Ukraine et ses alliés occidentaux (Etats-Unis en tête) accusent la Russie de s'apprêter à envahir l'Ukraine. Ce scénario a été démenti à de multiples reprises par Moscou.

Conclus en 2015, les accords de Minsk prévoient un cessez-le-feu mais chacune des parties s'accusent de les violer.