Ukraine : l’évacuation des civils se poursuit dans le Donbass (IMAGES)

L'évacuation par bus et par train de civils des Républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk continue vers la région russe voisine de Rostov, la mobilisation générale ayant été décrétée par les autorités de ces deux territoires rebelles.

Alors que les combats s'intensifient entre l'armée ukrainienne et les rebelles des Républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk, l'évacuation des civils de ces territoires du Donbass vers la Russie se poursuit.

Organisée par bus et par train vers la région russe voisine de Rostov, l'évacuation ne concerne que les femmes, les enfants et les personnes âgées. Environ 30 000 personnes ont déjà été évacuées et un train de dix wagons devrait arriver dans la journée en Russie.

Jour II : l'évacuation de Donetsk se poursuit, ici près de la gare routière, des bus réquisitionnés attendent les résidents en partance pour la Russie.

La mobilisation générale a par ailleurs été décrétée ce 19 février par les autorités des Républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk. «Quel que soit le scénario, nous serons en mesure de dissuader l'agression de Kiev», a ainsi déclaré Denis Pouchiline, le chef de la République autoproclamée de Donetsk.

Selon l'analyste politique Nikola Mirkovic, le moment est «extrêmement grave et extrêmement critique» et «on peut craindre le pire», c'est-à-dire, selon lui, une invasion des deux territoires du Donbass par l'armée de Kiev.

Une situation qui survient au lendemain du constat réalisé par l'OSCE d'une «augmentation spectaculaire» des violations du cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine.