Le Burkina Faso suspendu de l'Union africaine après la prise de pouvoir des militaires

Le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine a décidé de suspendre la participation du Burkina Faso en son sein en raison de la prise de pouvoir des militaires le 24 janvier. La Cédéao avait pris une mesure similaire le 28 janvier.

L'Union africaine (UA) a annoncé le 31 janvier la suspension du Burkina Faso de toutes ses activités au sein de l'organisation continentale «jusqu'au rétablissement effectif de l'ordre constitutionnel dans le pays», théâtre d'une prise de pouvoir des militaires la semaine dernière.

«Le Conseil décide [...] de suspendre la participation du Burkina Faso à toutes les activités de l'UA jusqu'au rétablissement effectif de l'ordre constitutionnel dans le pays», a annoncé dans un tweet le Conseil de paix et sécurité, en charge des conflits et questions de sécurité au sein de l'UA.

Le Président de la Commission de l'Union Africaine a participé, ce vendredi 28 janvier 2022, par visioconférence, à un Sommet extraordinaire des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO sur la situation politque au Burkina Faso.

Le pays avait également été suspendu le 28 janvier des instances de la Cédéao, comme d'autres pays ayant récemment connu une prise de pouvoir par les militaires, la Guinée et le Mali. Une délégation de chefs de la diplomatie de la Cédéao était attendue le 31 janvier dans la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou, où elle devrait s'entretenir avec les nouveaux dirigeants, au pouvoir depuis une semaine.

Les militaires ont pris le pouvoir le 24 janvier et placé en résidence surveillée le président Roch Marc Christian Kaboré. Comme ses voisins malien et nigérien, le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violences attribuées à des mouvements djihadistes affiliés à Al-Qaïda et au groupe Daesh qui ont fait au moins 2 000 morts et 1,4 million de déplacés.