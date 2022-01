Désescalade dans la crise ukrainienne : Poutine et Macron se sont entretenus par téléphone

Les présidents russe et français ont échangé, ce 28 janvier lors d'un entretien téléphonique, au sujet de la crise en Ukraine et des tensions entre l'Occident et la Russie liées à ce sujet.

Le président français Emmanuel Macron et son homologue Vladimir Poutine ont discuté pendant plus d'une heure lors d'un entretien téléphonique, ce 28 janvier, des moyens d'obtenir une désescalade dans la crise ukrainienne.

Selon l'Elysée, cité par l'AFP, le chef d'Etat français a dit vouloir trouver les moyens d'une désescalade dans la crise ukrainienne en relançant notamment la mise en œuvre des accords de paix de Minsk de 2015 dans le cadre quadripartite du format Normandie (France, Allemagne, Russie, Ukraine).

La présidence russe n'a pas encore publié de communiqué concernant cet entretien, dans l'immédiat. En amont de cette rencontre, le porte-parole du Kremlin a d'ailleurs fait savoir que le résultat des discussions devrait être rendu public dans la soirée.

Détails à suivre...