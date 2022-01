Relations internationales, politique étrangère : le chef de la diplomatie russe se confie à 4 radios

Le ministre russe des Affaires étrangères est interviewé par les quatre plus grandes stations de radio russes, ce 28 janvier, au sujet de la politique étrangère de la Russie et, de manière plus générale, des relations internationales.

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov est interviewé, ce 28 janvier en visioconférence, par quatre radios russes. L'entretien est menée par Margarita Simonian (rédactrice en chef monde de Radio Sputnik et RT France), Roman Babaïan (rédacteur en chef de Radio Govorit Moskva), Vladimir Soungorkine (rédacteur en chef de Radio Komsomolskaïa Pravda) et Alexei Venediktov (Radio rédacteur en chef d'Echo Moskvy).

Un entretien qui survient notamment dans un contexte de vive tensions entre l'Occident et la Russie autour de l'Ukraine et des perspectives d'expansion de l'OTAN à l'Est.