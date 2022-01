Ukraine : l'UE n'a aucun nouvel élément laissant croire à une «attaque immédiate» de la Russie

«Nous savons très bien quel est le degré des menaces et la façon dont il faut réagir», a prévenu le chef de la diplomatie de l'UE, après la décision américaine de rappeler les familles de diplomates en poste à Kiev.

L'Union européenne (UE) ne montre pas le même niveau d'inquiétudes que les Etats-Unis concernant la situation en Ukraine. «Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de nouveau qui puisse augmenter le sentiment de peur d'une attaque immédiate» de la part de la Russie, a déclaré le chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell, le 24 janvier, à l'issue d'une réunion avec les ministres des Affaires étrangères européens à laquelle a participé en visioconférence leur homologue américain Antony Blinken.

«Nous savons très bien quel est le degré des menaces et la façon dont il faut réagir», a-t-il averti. Quelques heures plus tôt, il avait expliqué que les Européens avaient été surpris par la «dramatisation» de la part des Etats-Unis de la situation en Ukraine, avec l'annonce d'une invasion russe «à tout moment» et la décision de faire partir les familles de ses diplomates en poste à Kiev. «Nous n'avons pris aucune décision pour demander le départ des familles de nos diplomates d'Ukraine, à moins que Blinken ne nous fournisse des informations justifiant un tel mouvement», assurait-il avant sa réunion avec le représentant américain.

Un rappel des familles des diplomates «pas nécessaire», pour Borrell

Après la visioconférence en question, l'UE ne semble pas avoir eu plus d'information, à en croire les déclarations de Josep Borrell au nom de Bruxelles : «Je pense qu'il y a un accord complet entre nous, entre les Etats membres, pour dire que cette mesure de précaution [prise par les Etats-Unis] n'est pas nécessaire», a-t-il souligné dans la soirée du 24 janvier.

Dans la foulée, les Etats-Unis ont démenti toute cacophonie. Interrogé sur cette lecture dissonante de la part des Européens, le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price a répondu : «Nous ne voyons pas les divergences dont vous parlez.» «La menace que nous constatons n'est pas seulement claire pour nous, elle est claire pour tous les observateurs», a-t-il ajouté auprès des agences de presse.

Les Etats-Unis vont maintenant répondre par écrit aux demandes de la Russie

Ces déclarations interviennent alors que plusieurs pays occidentaux dont les Etats-Unis ont annoncé renforcer leur aide militaire à l'Ukraine, affirmant à plusieurs reprises que la Russie aurait pour projet d'envahir l'Ukraine, en dépit des démentis répétés de Moscou, qui réclame de son côté un renoncement de tout élargissement de l'OTAN à l'Est et un retour à l'architecture sécuritaire construite en Europe après la fin de la guerre froide.

«Les Etats-Unis vont maintenant répondre par écrit aux demandes de la Russie. Nous avons été consultés sur cette réponse», a encore affirmé le chef de la diplomatie de l'UE. «Si la diplomatie échoue, nous sommes très avancés dans la préparation des réponses à une éventuelle agression russe et il s'agira certainement d'une action rapide et déterminée, avec une forte unité, non seulement au sein de l'Union européenne, mais aussi au niveau international», a-t-il toutefois prévenu.