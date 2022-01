Ukraine : Emmanuel Macron va proposer un «chemin de désescalade» à Vladimir Poutine

L'Elysée a annoncé la tenue d'un entretien entre les présidents français et russe alors que des pays occidentaux, Etats-Unis en tête, ont récemment annoncé le renforcement de leur aide militaire à Kiev prétextant un supposé projet d'invasion russe.

Emmanuel Macron va proposer «un chemin de désescalade» au sujet du dossier ukrainien à son homologue russe Vladimir Poutine lors d'un entretien prévu «dans les prochains jours», a annoncé ce 24 janvier l'Elysée. «Nous sommes préoccupés, nous sommes aussi très attentifs à ne pas créer d'ambiguïté, de volatilité supplémentaire», a ajouté la présidence française. Celle-ci a par ailleurs fait savoir que la France, l'Allemagne, la Russie et l'Ukraine tiendraient une réunion le 26 janvier à Paris sur l'Ukraine au niveau des conseillers diplomatiques.

Cette annonce survient alors que plusieurs pays occidentaux dont les Etats-Unis ont annoncé renforcer leur aide militaire à l'Ukraine alléguant à moult reprises que la Russie aurait pour projet d'envahir l'Ukraine, cela, malgré les démentis répétés de Moscou. «Les Russes n'ont actuellement pas l'intention d'amorcer une désescalade», a avancé le porte-parole du Pentagone, John Kirby.

Par ailleurs, Washington a annoncé ce 24 janvier avoir placé jusqu'à 8 500 militaires en état d'alerte qui pourraient être déployés au sein des troupes de l'OTAN. Plus tôt, le même jour, l'Alliance avait publié un communiqué dans lequel elle annonçait l'envoi de «navires et d'avions de combat supplémentaires» en Europe de l'est.

Il s'agirait pour l'Alliance transatlantique de renforcer sa force de «dissuasion» face à la Russie, alors que celle-ci a plaidé pour la «désescalade» par la voix de son chef de la diplomatie, Sergueï Lavrov, qui a également dénoncé «une hystérie déchaînée par les Occidentaux» le 21 janvier, à propos du dossier ukrainien. «La Russie n'a jamais, par ses responsables officiels, proféré de menaces contre le peuple ukrainien», a déclaré le ministre russe. La Russie a également accusé l'organisation de vouloir exacerber les tensions.