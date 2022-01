Ukraine : «La plupart des grands médias américains appellent presque à la guerre»

Abordant les vives tensions entre les Occidentaux et la Russie, Régis Le Sommier a déploré le discours belliqueux véhiculé selon lui par des médias américains de premier plan : «Comme si la guerre allait solutionner quelque chose.»

Alors qu'une nouvelle rencontre au «Format Normandie» portant sur le règlement du conflit ukrainien s'est tenue à Paris le 26 janvier, Régis Le Sommier, grand reporter pour RT France, fait le point sur l'avancée des discussions.

Il pointe du doigt les grands médias étasuniens qui «appellent presque à la guerre» en Ukraine selon lui, et qui «n'ont pas appris leurs leçons», après les conséquences des conflits en Afghanistan, en Irak et en Libye : «La plupart des grands médias américains n'ont pas appris leurs leçons. C'est cette petite musique qu'on rappelle à chaque fois comme si la guerre allait solutionner quelque chose. On l'a vu avec l'Afghanistan, l'Irak ou encore avec la Libye. C'est toujours la même tonalité.»

«Aux Etats-Unis, il y a cette espèce d'unanimisme comme si on n'avait rien appris [...] du désastre que ces guerres ont provoqué», ajoute-t-il. «Que l'Ukraine devienne un champ de bataille est un désastre en soi», déplore Régis Le Sommier.