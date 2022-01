Irlande : le gouvernement annonce la levée de la plupart des restrictions sanitaires

Face à l'amélioration de la situation épidémiologique dans le pays, le Premier ministre irlandais a annoncé la levée d'une grande partie des restrictions sanitaires.

Le Premier ministre irlandais Micheal Martin a annoncé ce 21 janvier la levée, dès le lendemain, de la plupart des restrictions sanitaires encore en place dans le pays pour lutter contre le coronavirus, devant l'amélioration de la situation sanitaire.

Selon le dirigeant, un récent rapport «confirme que le taux d'infection diminue et que tous les indicateurs sur lesquels nous basons nos décisions vont dans la bonne direction». «Nous avons surmonté la tempête (du variant) Omicron», s'est-il félicité en s'adressant aux Irlandais : il n'est donc «plus justifié de maintenir la plupart de nos restrictions en place».

A partir de 6h le 22 janvier, les bars et restaurants ne seront donc plus contraints de fermer leurs portes à minuit et le pass sanitaire n'y sera plus exigé, tout comme pour les boîtes de nuit et autres lieux de loisirs.

Les restrictions sur les visites à domicile – qu'il était jusqu'ici conseillé de limiter à quatre foyers maximum – seront levées et les salariés pourront entamer «un retour progressif sur leur lieu de travail physique» à partir du 24 janvier.

Cependant, «aucun changement ne sera apporté aux mesures actuellement en place sur les voyages internationaux», a prévenu le Premier ministre, et le port du masque restera obligatoire dans les transports et magasins au moins jusqu'au 28 février, date à laquelle ces mesures seront revues.

«Je ne sais pas si j'ai déjà attendu un événement avec autant d'impatience que celui-ci», s'est réjoui Micheal Martin. «Les humains sont des êtres sociaux, et nous, les Irlandais, encore plus que la plupart des gens !», a-t-il plaisanté.

Le dirigeant a prévenu que ces «changements [entraîneraient] probablement une augmentation temporaire des infections à court terme». «Mais l'impact de cette hausse sera limité par l'ampleur de la vaccination dans la population», a-t-il tempéré.

Pays de 5 millions d'habitants où près de 90% des plus de 12 ans sont totalement vaccinés, l'Irlande a enregistré 6 597 cas positifs ce 21 janvier, selon les derniers chiffres officiels. L'épidémie y a fait plus de 6 000 morts.