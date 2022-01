Entrée en vigueur du pass vaccinal le 24 janvier, sauf décision contraire du Conseil constitutionnel

Le Premier ministre a déclaré ce 20 janvier que le pass vaccinal, dont une partie de l'opposition dénonce le caractère discriminant, entrerait en vigueur la semaine prochaine – sous réserve de validation par le Conseil constitutionnel.

Le très controversé pass vaccinal remplacera ce lundi 24 janvier le pas sanitaire : c'est ce qu'a annoncé le chef du gouvernement Jean Castex ce 20 janvier lors d'une conférence de presse portant sur la politique sanitaire française. Le Premier ministre a toutefois précisé que cette entrée en vigueur était conditionnée à la validation du Conseil constitutionnel – saisi par des députés et sénateurs de l'opposition, il rendra sa décision le 21 janvier.

Le pass vaccinal, attestant d'un schéma vaccinal complet contre le Covid-19, sera nécessaire pour accéder aux activités de loisirs, aux restaurants et débits de boisson, aux foires, séminaires et salons professionnels et aux transports publics interrégionaux, pour les personnes d'au moins 16 ans. Le projet de loi instaurant ce pass a été définitivement adopté le 16 janvier par un dernier vote de l'Assemblée nationale.

Son instauration, selon Jean Castex, doit permettre de «lever la plupart des restrictions prises».

Conformément au projet de loi voté par le Parlement, rappelle France Info, les personnes qui feraient leur première dose de vaccin anti-Covid d'ici au 15 février pourront bénéficier du pass vaccinal immédiatement, si elles présentent également un test négatif de moins de 24 heures et s'engagent à recevoir la deuxième dose dans un délai d'un mois.