S'appuyant sur une étude préliminaire, Valneva annonce que son vaccin est efficace contre Omicron

La biotech franco-autrichienne a annoncé ce 19 janvier que son vaccin était efficace contre le variant Omicron selon des résultats préliminaires.

Valneva a annoncé le 19 janvier les résultats d’une étude préliminaire menée en laboratoire qui démontrerait que les anticorps provenant du sérum de personnes vaccinées avec trois doses du candidat vaccin inactivé de Valneva contre le Covid-19, VLA2001, neutraliseraient le variant Omicron.

La totalité des 30 échantillons (100%) ont présenté des anticorps neutralisants contre le virus historique et le variant Delta, et 26 échantillons (87%) contre le variant Omicron, selon le communiqué de la société franco-autrichienne spécialisée dans les vaccins et située à Saint-Herblain (Loire-Atlantique).

«Nous sommes vraiment satisfaits de ces résultats, qui confirment le potentiel d’un élargissement de la protection avec notre vaccin à virus entier inactivé et adjuvanté ainsi que sa capacité à s'attaquer aux variants préoccupants actuellement en circulation», a commenté le Directeur médical de Valneva Juan Carlos Jaramillo.

Valneva indique continuer de soumettre des données, notamment à l’Agence européenne des médicaments (EMA) ou à l'agence de santé britannique MHRA, afin d'obtenir une autorisation initiale de mise sur le marché de VLA2001.

La société prévoit de finaliser ces soumissions pour recevoir de potentielles autorisations réglementaires durant le premier trimestre 2022.

Valneva avait annoncé en novembre 2021 la signature d’un accord avec la Commission européenne pour fournir jusqu'à 60 millions de doses de VLA2001 sur deux ans – dont 24,3 millions de doses en 2022. La livraison du vaccin en Europe devrait débuter en avril 2022, sous réserve de l’approbation du vaccin par l’EMA.

Le 18 octobre, le laboratoire avait déjà fait état de résultats «initiaux positifs» dans le cadre de ses essais de phase III pour son candidat vaccin contre le Covid-19.





Détails à suivre...