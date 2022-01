Kazakhstan : le président promet d'éliminer les «bandits armés» et autorise à tirer sans sommation

Kassym-Jomart Tokaïev a promis l'«élimination» des «bandits armés» et a autorisé la police à ouvrir le feu sans sommation. Selon lui, la ville d'Almaty a été attaquée par 20 000 individus avec un «haut niveau de préparation au combat».

Dans une allocution télévisée ce 7 janvier, le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev a fait savoir que, si les autorités avaient largement repris le contrôle de la situation dans le pays, en proie à une grave crise, «les terroristes utilis[aient] toujours des armes et endommage[aient] les biens des citoyens».

Aussi, le dirigeant a promis l'«élimination» des «bandits armés», ajoutant avoir autorisé les forces de l'ordre à ouvrir le feu sans sommation.

Tandis que le pays est secoué par de violentes émeutes, qui font suite à des manifestations contre la hausse du prix du gaz et on fait plusieurs dizaines de morts, Kassym-Jomart Tokaïev a fait savoir qu'Almaty — la plus grande ville du pays, où les émeutes ont été les plus violentes — avait été attaquée par 20 000 personnes disposant d'un «plan clair» et un «haut niveau de préparation au combat».

Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur kazakh, 26 «criminels armés» et 18 membres des forces de sécurité ont été tués depuis le début des émeutes. Certains ont été décapités. Des centaines de blessés sont à déplorer, dans les deux camps.

Le 6 janvier, les forces kazakhes avaient mené une opération pour reprendre le contrôle de bâtiments administratifs pris d'assaut par des émeutiers. Certains bâtiments, ainsi que des voitures de police, avaient été incendiés.

Dans le même discours du 7 janvier, le chef d'Etat kazakh a également fait savoir : «Les forces de l'ordre travaillent dur. L'ordre constitutionnel est en train d'être rétabli dans toutes les régions.»

Des soldats des pays membres de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) — russes, arméniens, biélorusses, kirghizes, et tadjiks — sont arrivés le 6 janvier au Kazakhstan dans le cadre d'une mission de maintien de la paix déployée à la demande du gouvernement kazakh.

L'organisation régionale a expliqué dans un communiqué qu'elle envoyait ces forces pour «une durée de temps limitée» et «afin de stabiliser et normaliser la situation dans ce pays» provoquée par «une ingérence extérieure».