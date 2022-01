Troubles au Kazakhstan : le président du Kazakhstan promet une réponse «ferme» (EN CONTINU)

Le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev a accepté la démission du gouvernement et a promis une réponse «ferme» aux troubles frappant son pays, qui font suite à des mobilisations contre la hausse des prix du gaz.

Un mouvement de colère a éclaté le 2 novembre au Kazakhstan, d'abord dans une ville de Province, en réaction à une hausse des prix du gaz. La mobilisation s'est étendue à d'autres villes dont Almaty, ex-capitale et plus grande ville du pays. Dans la nuit du 4 au 5 janvier, plus de 5 000 manifestants appelant notamment à la démission du chef de l'Etat ont été dispersées à Almaty par la police, qui a fait usage de grenades assourdissantes et de gaz lacrymogène. Le 5 décembre, des manifestants ont pris d'assaut des bâtiments gouvernementaux.