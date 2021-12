Israël frappe le port de Lattaquié en Syrie (VIDEO)

Israël a frappé le port de Lattaquié en Syrie au moyen de missiles, c'est la deuxième attaque de ce type en décembre contre cette installation stratégique du pays, a rapporté l'agence syrienne Sana.

Israël a mené une attaque aux missiles visant le port commercial de Lattaquié, situé dans le centre-ouest de la Syrie, a rapporté l'agence syrienne d'information Sana ce 28 décembre, citant une source militaire. «Vers 3h21 du matin aujourd'hui, l'ennemi israélien a mené une agression aérienne au moyen de nombreux missiles depuis les profondeurs de la Méditerranée, [...] visant le parc à conteneurs du port commercial de Lattaquié», rapporte l'agence soulignant que «l'agression israélienne» a entraîné des incendies sur place et «d'importants dégâts matériels».

En outre, le major Muhannad Jaafar, commandant des pompiers de Lattaquié, a expliqué à Sana que ses équipes continuaient de déployer leurs efforts pour éteindre les incendies, notant que dans les conteneurs se trouvaient des huiles et des pièces de rechange pour véhicules. L'agence souligne en outre que l'hôpital al-Nada et certains bâtiments et magasins adjacents au port ont été endommagés à la suite de l'attaque.

© Sana Source: AP Le port syrien de Lattaquié, en Syrie, après des frappes israéliennes, le 28 décembre 2021.

«Nous ne faisons pas de commentaires sur des informations de médias étrangers», a déclaré de son côté un porte-parole de l'armée israélienne, rapporte l'AFP. L'Etat hébreu commente rarement les frappes qu'il mène contre son voisin du nord mais a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne permettrait pas à son ennemi, l'Iran, d'étendre son influence en Syrie. C'est la deuxième fois en un mois qu'Israël frappe le port de Lattaquié, après une première attaque le 7 décembre contre une cargaison d'armes iraniennes.

© Sana Source: AP Le port syrien de Lattaquié, en Syrie, après des frappes israéliennes, le 28 décembre 2021.

Israël a mené des centaines de frappes aériennes sur le territoire syrien depuis que le début de la guerre dans ce pays en 2011. Selon un rapport de l'armée israélienne cité par l'AFP, cette dernière a frappé une cinquantaine de cibles en Syrie en 2020. L'attaque la plus meurtrière depuis le début des frappes a fait plus de 57 morts parmi les troupes syriennes dans l'est du pays, dans la nuit du 13 janvier 2021.

© Sana Source: AP Le port syrien de Lattaquié, en Syrie, après des frappes israéliennes, le 28 décembre 2021.

La Syrie connaît un conflit sanglant depuis 2011 qui a causé la mort d'environ 500 000 personnes et d'énormes destructions des infrastructures, entraînant un déplacement forcé de millions de personnes à l'intérieur et en dehors du pays.