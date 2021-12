Kiev durcit le ton avant la réunion Poutine-Biden, Washington exclut une intervention armée directe

A l'approche d'une réunion entre Joe Biden et Vladimir Poutine, la prétendue menace russe en Ukraine est à nouveau agitée. Washington menace Moscou de lourdes sanctions et d'un soutien militaire à Kiev mais exclut une éventuelle intervention directe.

Alors que Joe Biden et Vladimir Poutine doivent s'entretenir le 7 décembre pour tenter d'apaiser des relations particulièrement tendues entre les deux pays, le porte-parole du département d'Etat américain Ned Price a précisé les intentions américaines lors d'une conférence de presse le 6 décembre.

Evoquant le scénario brandi avec insistance par Kiev et Washington malgré les multiples démentis de Moscou, Ned Price a assuré ne pas envisager «l'usage direct de forces américaines» en cas d'attaque de la Russie contre l'Ukraine, selon des propos cités par l'AFP. Il a néanmoins précisé que les Etats-Unis étaient prêts le cas échéant à combiner plusieurs éléments, dont des sanctions financières inédites, un renforcement du «soutien à l'armée ukrainienne» et le déploiement de renforts en Europe de l'Est. «Si Poutine bouge, il y aurait une demande accrue de nos alliés [pour] davantage de troupes, de capacités et d'exercices [à laquelle] les Etats-Unis répondraient favorablement», a-t-il déclaré.

Depuis des semaines, l'Ukraine et ses alliés accusent Moscou d'avoir massé des troupes et des blindés à sa frontière en prévision d'une présumée attaque dont Kiev assure qu'elle pourrait survenir d'ici fin janvier 2022. Le 6 décembre encore, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a profité d'une commémoration militaire pour proférer des menaces à l'encontre de Moscou. «Les combattants des forces armées de l'Ukraine continuent de remplir leur mission la plus importante : défendre la liberté et la souveraineté de l'Etat face à l'agresseur russe», a-t-il lancé dans des propos rapportés par Reuters. Et d'ajouter que l'armée ukrainienne était «confiante quant à sa force et capable de déjouer tout plan de conquête de l'ennemi».

«Nous ne savons pas si le président Poutine a pris une décision sur une éventuelle escalade militaire en Ukraine. Mais nous savons qu'il met en place les capacités de lancer une telle escalade», a pour sa part commenté Ned Price.

Une invasion annoncée... chaque année

Depuis 2016, cette présumée menace d'invasion russe est brandie chaque année, trouvant un fort écho médiatique, sans pour autant s'être jamais concrétisée.

La Russie se défend de toute intention belliqueuse et a déjà rappelé, par la voix de son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors d'une conférence de presse à l'OSCE le 2 décembre, qu'il s'agit avant tout d'éviter le «scénario cauchemar de la confrontation militaire». Dans le même temps, la présence de navires et d'avions de reconnaissance américains dans la mer Noire a été confirmée, aggravant les tensions.

Pour avancer sur la voie de la désescalade, le Kremlin formule certaines exigences, dont celle d'un engagement de l'Ukraine à ne pas rejoindre l'OTAN et cherche plus généralement à obtenir un accord bloquant l'extension de l'Alliance militaire à l'Est.

Pour l'instant, ni Kiev, ni Washington n'entendent prendre un tel engagement, même si la procédure d'adhésion de l'Ukraine à l'alliance militaire occidentale, officiellement ouverte, piétine. Par ailleurs, Sergueï Lavrov a demandé à la France et à l'Allemagne, le 5 décembre, d'inciter Kiev à respecter les accords de Minsk. Ce texte prévoit, outre un cessez-le feu, une réforme constitutionnelle en Ukraine prenant en compte le statut des régions sécessionnistes de Donetsk et de Lougansk, ainsi que des élections locales. Un plan qui n'a pas été, jusqu'à présent, suivi par Kiev, qui refuse d'appliquer ces points avant que les questions de sécurité ne soient réglées, ce qui est contraire à l'ordre établi par l'accord. Les autorités ukrainiennes accusent de leur côté la Russie de ne pas appliquer l'accord, tandis que Moscou souligne ne pas être partie-prenante au conflit.

Lourdes sanctions économiques

Parmi les représailles envisagées au cas où une «agression russe» se produirait, les Etats-Unis pourraient faire monter d'un cran la pression sur le terrain économique. «Il s'agit de mesures que nous nous sommes très intentionnellement abstenus d'utiliser par le passé [...] en raison de l'impact qu'elles auraient pour la Russie», a précisé Ned Price. S'il ne les a pas nommées, Washington pourrait par exemple couper la Russie du système d’échanges d’informations financière Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), qui relie plus de 11 000 banques et institutions, ce qui aurait de lourdes répercussions.

Parallèlement à cette mise en garde, Washington a également mobilisé ses principaux alliés occidentaux. A l'issue d'un appel téléphonique, Paris, Londres, Rome, Berlin et Washington ont «exprimé leur détermination à ce que la souveraineté de celle-ci soit respectée», selon un communiqué de l'Elysée paru le 6 décembre. L'Union européenne a elle fait savoir, par la voix d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qu'elle répondrait «de manière appropriée à toute nouvelle agression, y compris les violations du droit international et toute autre action malveillante menée contre nous ou nos voisins, y compris l'Ukraine», par le biais d'un renforcement des sanctions existantes ou par de nouvelles mesures.

Reste à voir si l'échange entre les présidents russe et américain suffira à décrisper la situation. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a estimé «difficile de s'attendre à une percée de ces négociations» et qu'il était peu probable de mettre de l'ordre dans les relations entre les deux pays, qualifiées d'«écuries d'Augias», en seulement quelques heures d'entretien.