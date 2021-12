Des chasseurs russes interceptent des avions de reconnaissance américains au-dessus de la mer Noire

Des dispositifs russes de contrôle de l'espace aérien ont relevé le 3 décembre que des appareils approchaient de la frontière russe, au-dessus de la mer Noire. Des avions de chasse ont intercepté ces appareils – des avions américains.

«Le 3 décembre 2021, des dispositifs russes de contrôle de l'espace aérien au-dessus des eaux neutres de la mer Noire ont repéré des cibles aériennes s'approchant de la frontière étatique», a fait savoir le Centre de contrôle de la Défense nationale de la Russie.

Selon la même source, des avions de chasse Su-27 et Su-30 de l'armée russe ont décollé «pour identifier les cibles aériennes et empêcher la violation de la frontière» russe. Les engins qui s'approchaient de celle-ci ont été identifiés comme des appareils de l'armée américaine : un avion de reconnaissance stratégique RC-135 de l'US Air Force et un avion de reconnaissance et de ciblage CL-600 Artemis de l'US Army (armée de terre des Etats-Unis). Les chasseurs russes les ont «escortés au-dessus de la mer Noire», selon le Centre de contrôle.

Cet épisode survient dans un contexte de regain de tensions entre l'Occident et la Russie autour de la mer Noire. Le 7 novembre, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou avait réagi à la présence de navires armés des Etats-Unis et de l'OTAN dans cette mer, estimant qu'il s'agissait d'une tentative de mise à l'épreuve de la protection des côtes et de la frontière sud de la Russie. Plus récemment, le 18 novembre, le président russe Vladimir Poutine a considéré que le comportement des Occidentaux dans cette zone dépassait «certaines limites». «Des bombardiers stratégiques volent à 20 kilomètres de nos frontières et transportent, comme on le sait, des armes très dangereuses», avait-il révélé alors.